Kate Middleton a été aperçue pour la première fois vendredi après l’annonce du décès de la reine Elizabeth II.

Middleton a été photographié à l’intérieur d’une voiture à Windsor. Elle portait des lunettes de soleil et ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval élégante.

La famille royale a annoncé la mort de la reine Elizabeth jeudi au château de Balmoral en Écosse. Des membres de la famille royale s’étaient rendus en Écosse jeudi après que des médecins se soient “inquiétés” pour la santé de Sa Majesté. Quelques heures plus tard, elle est décédée.

La duchesse de Cornouailles et de Cambridge ne s’est pas rendue en Écosse avec le prince William. Le prince a été photographié arrivant avec le prince Andrew, comtesse de Wessex, et Edward, comte de Wessex.

Les trois enfants de Middleton et du prince William – George, Charlotte et Louis – ont ouvert une nouvelle école jeudi.

Meghan Markle est également restée pendant que son mari, le prince Harry, se rendait en Écosse, bien qu’il ne soit pas arrivé au château de Balmoral avant que la mort de la reine Elizabeth ne soit annoncée au public.

Middleton a été vu à Windsor après le retour du prince Harry du château de Balmoral.

Le commentateur royal Kinsey Schofield a déclaré à Fox News Digital que l’absence de Markle était probablement due à la décision de Middleton de rester à Windsor.

“C’est probablement dû au fait que la duchesse de Cambridge est restée”, a expliqué Schofield.

“C’était le premier jour dans une nouvelle école pour la petite équipe du duc et de la duchesse de Cambridge, et je ne pense pas qu’ils voulaient interrompre la journée d’école ou effrayer les enfants le premier jour”, a ajouté Schofield.

L’expert royal a noté qu’il y avait eu des tensions au sein de la famille royale dans le passé.

“Tom Bower, l’auteur de ‘Revenge’, affirme dans son livre que la reine a été entendue dire ‘Dieu merci’ que Meghan n’assistait pas aux funérailles du prince Philip. Est-il possible qu’elle ne soit pas la bienvenue ? Peut-être”, a-t-elle ajouté. a déclaré à Fox News Digital. “Mais gardez à l’esprit que nous avons récemment découvert que les Sussex ont été invités à passer la nuit à Balmoral avec la reine cette semaine et les Sussex ont refusé.”

“Je pense que c’est plus probablement dû au fait que Meghan ne veut pas interrompre quelque chose de sacré et se sent particulièrement déplacée sans Kate là-bas”, a déclaré Schofield.

