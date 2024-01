Kate Middleton rentre chez elle quelques semaines après une opération abdominale, selon le palais

La princesse Kate est rentrée chez elle près de deux semaines après avoir été admise à l’hôpital pour une “chirurgie abdominale planifiée”.

La princesse de Galles, 42 ans, est de retour au domicile royal à Windsor pour poursuivre sa convalescence. “Elle fait de bons progrès”, a déclaré lundi le palais de Kensington dans un communiqué.

“Le Prince et la Princesse souhaitent adresser un immense merci à toute l’équipe de The London Clinic, en particulier au personnel infirmier dévoué, pour les soins qu’ils ont prodigués”, poursuit le communiqué. “La famille Wales continue d’être reconnaissante pour les bons vœux qu’elle a reçus du monde entier.”

Le palais de Kensington a annoncé le 17 janvier que Kate avait subi une opération chirurgicale « réussie » le 16 janvier et qu’elle devait rester hospitalisée pendant 10 à 14 jours.

“Sur la base des avis médicaux actuels, il est peu probable qu’elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques”, selon le communiqué.

La princesse Kate hospitaliséepour une chirurgie abdominale, reporte les engagements royaux, selon le palais

Kate a demandé du respect de l’intimité pendant son rétablissement. “Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants et son souhait que ses informations médicales personnelles restent confidentielles.”

La princesse de Galles et son mari, le prince William, partagent trois enfants : Prince George, 10 ans ; Princesse Charlotte, 8 ans ; et le prince Louis, 5 ans.

Le palais a présenté ses excuses à toutes les personnes touchées par les engagements reportés de Kate. “Elle espère en réintégrer le plus grand nombre possible, le plus tôt possible”, conclut le communiqué.

Le roi Charles libéré après un traitement pour une hypertrophie de la prostate

Le roi Charles III est sorti de l’hôpital le jour même du retour de Kate chez elle, a annoncé lundi le palais de Buckingham.

La nouvelle de l’opération de Kate a également coïncidé avec le traitement de Charles pour une hypertrophie de la prostate.

le roi Charles IIIlibéré quelques jours après l’intervention pour une hypertrophie de la prostate

Le roi Charles a été admis dans un hôpital de Londres pour le traitement prévu, a annoncé vendredi le palais.

“Sa Majesté souhaite remercier tous ceux qui lui ont envoyé leurs vœux au cours de la semaine dernière et est ravie d’apprendre que son diagnostic a un impact positif sur la sensibilisation à la santé publique”, a indiqué le palais.

Sur. Le 17 janvier, le palais de Buckingham a déclaré que le roi Charles demanderait un traitement pour une « procédure corrective » qui est « commune à des milliers d’hommes chaque année ».

Le palais a déclaré que l’état du roi était « bénin », mais que les engagements publics seraient reportés pour une brève période de repos le temps qu’il se remette de la procédure et que le moment choisi pour l’annonce pourrait être considéré comme expliquant l’absence du roi Charles. Des dignitaires étrangers et des membres du Cabinet devaient se rendre à Dumfries House en Écosse.

Les membres de la famille royale britannique maintiennent généralement un calendrier chargé d’engagements publics pour leurs diverses œuvres caritatives et leurs sorties personnelles en famille, telles que leur service religieux annuel de Pâques à la chapelle Saint-Georges.

Contributeurs : Jay Stahl, Brendan Morrow, Taijuan Moorman, USA TODAY ; The Associated Press

Le roi Charles III va être hospitalisépour une hypertrophie de la prostate, dit Palace