Kate Middleton rend hommage à la reine Elizabeth II lors de la célébration du couronnement du roi Charles en Écosse

Kate Middleton se souvient du monarque qui a régné le plus longtemps en Grande-Bretagne.

Mercredi, la princesse de Galles a accompagné son mari, le prince William, à la célébration du couronnement du roi Charles en Écosse. L’homme de 41 ans a assisté au service national d’action de grâce et de dédicace à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg. Selon le gouvernement écossais, le service religieux a été organisé en l’honneur du couronnement du roi et de la reine Camilla à Londres.

Charles, 74 ans, et sa femme ont été couronnés le 6 mai à l’abbaye de Westminster.

Pour la sortie, la mère de trois enfants portait le tour de cou en perles japonaises à quatre rangs de la reine Elizabeth II avec un fermoir en diamant, a rapporté le magazine People. Les bijoux étaient associés à un bracelet de perles et à des boucles d’oreilles ayant appartenu à la défunte belle-mère de Middleton, la princesse Diana.

CATHERINE, PRINCESSE DE GALLES FAIT UNE PETITE ERREUR EN JOUANT AU TENNIS AVEC ROGER FEDERER SUR LE COURT DE WIMBLEDON : REGARDER

Selon le point de vente, la princesse a porté le tour de cou lors des funérailles de la reine en septembre 2022, des funérailles du prince Philip en avril 2021, ainsi que de la fête du 70e anniversaire du couple en 2017.

La reine est décédée le 8 septembre au château de Balmoral. Elle avait 96 ans.

L’expert britannique de la famille royale Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital que l’Écosse avait une importance particulière pour la famille royale. Pourtant, cela n’a pas empêché les manifestants de scander « Pas mon roi » à l’arrivée de Charles. Selon Sky News, deux femmes ont été arrêtées alors que le roi recevait les joyaux de la couronne d’Écosse à la cathédrale.

« La reine est morte en Ecosse », a expliqué Felton Spence. « La grand-mère du roi était écossaise, c’est donc un endroit très spécial pour eux. Mais traditionnellement, il y a beaucoup de traumatismes historiques entre le peuple écossais et la couronne, c’est pourquoi il y a plus de protestations contre ce couronnement que celui de l’abbaye de Westminster. . »

« … L’Écosse est un royaume à part », a-t-elle expliqué. « Le couronnement à Londres n’était pas pour le Royaume-Uni, c’était pour l’Église d’Angleterre. L’Église d’Écosse est séparée. »

De son vivant, la reine avait un grand amour pour l’Ecosse. Le château de Balmoral était un lieu de refuge où elle pouvait se détendre avec sa famille, a rapporté la BBC. Enfant, elle a passé beaucoup de temps en Écosse, soit avec ses parents, soit avec ses grands-parents maternels. Adolescente, elle a également prononcé son premier discours public à Aberdeen. Et en tant que reine, elle attendait avec impatience ses vacances familiales annuelles à Balmoral.

LA REINE ELIZABETH A NIÉ LE SOUHAIT MORTANT DE SON ONCLE POUR CETTE RAISON, RÉVÈLE DOCUSERIES

« J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce merveilleux pays et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours gardés de notre séjour ici », a-t-elle déclaré en 2021 lors de la cérémonie d’ouverture du Parlement écossais. « On dit souvent que ce sont les gens qui font un endroit, et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Écosse, comme nous l’avons vu ces derniers temps. »

Middleton a complété son look avec une robe manteau bleu royal avec un col en velours de Catherine Walker & Co. L’ensemble était auparavant porté pour Pâques, ainsi que le service du Commonwealth Day en 2022. Elle a également opté pour un chapeau Philip Treacy assorti.

La princesse a participé à la procession royale avec William, 41 ans. Le prince portait son uniforme n ° 1 de la Royal Air Force, ainsi que sa jarretière avec le Lesser George, les ailes de la RAF et le jubilé d’or, le jubilé de diamant, le jubilé de platine et les médailles du couronnement, Le magazine People a rapporté. Selon le point de vente, il arborait également son ordre le plus ancien et le plus noble du manteau et du collier de chardon, qui reflète sa position dans l’ordre de chevalerie le plus élevé d’Écosse.

En Écosse, le prince et la princesse de Galles sont connus sous le nom de duc et duchesse de Rothesay.

Le point de vente a noté que le couple voyageait dans la Rolls-Royce royale, suivant le roi et la reine dans l’état Bentley.

« Ce n’est pas le grand spectacle », a déclaré Felton Spence. « Nous avons déjà eu cela à l’abbaye de Westminster. C’est important pour le prince et la princesse de Galles d’être là… Mais c’est une occasion beaucoup plus petite. Rappelez-vous, l’Écosse est très importante et spéciale pour William et Catherine aussi – ils se sont rencontrés à St Andrews. «

KATE MIDDLETON REND HOMMAGE À LA PRINCESSE DIANA AU KING CHARLES’ TROOPING THE COLOR

« La famille royale adore l’Écosse », a-t-elle poursuivi. « Mais toute l’Écosse ne les aime pas. Pendant des centaines d’années, c’est une relation très difficile. L’Écosse a voté pour rester au Royaume-Uni en 2014, mais a ensuite voté pour rester dans l’UE en 2016. Le parti écossais au pouvoir – le SNP – fait campagne pour une Ecosse libre. Donc, ce couronnement a beaucoup de dynamiques intéressantes qui affectent la politique moderne.

« L’Écosse a de nombreux souvenirs pour la famille royale », a déclaré Ian Pelham Turner à Fox News Digital. « Charles porte normalement un kilt lors de toutes les apparitions publiques normales. Pour William, c’est là qu’il a entendu parler pour la première fois de la mort de sa mère… William et Kate apprécient leur titre écossais. Pendant la période des vacances d’été, ils font de nombreuses apparitions publiques non annoncées mais bienvenues. . »

« Le cercueil de la reine Elizabeth II reposait en l’état à St Giles avant d’être transféré en Angleterre », a déclaré l’expert royal Richard Fitzwilliams à Fox News Digital. « Le roi Charles a un profond amour pour l’Écosse. Sa fiducie est très respectée et ses projets caritatifs sont impressionnants. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Ce sera l’un des principaux défis de son règne de garder le Royaume-Uni uni », a-t-il partagé. « La cérémonie impressionnante d’aujourd’hui aura certainement aidé. »

Les trois enfants du prince et de la princesse de Galles n’étaient pas présents. Le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans, terminent leur dernière semaine de cours avant les vacances d’été, a rapporté People.