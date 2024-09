Kate Middleton rend hommage à la reine Elizabeth dans une nouvelle vidéo

La robe Veronica Beard bleue et blanche de Kate Middleton n’est pas la seule chose dans sa nouvelle vidéo qui rend hommage à sa vie royale. Selon Personnesle clip, dans lequel Middleton expliquait qu’elle avait terminé sa chimiothérapie préventive, rendait également hommage à la défunte reine Elizabeth. Le média note que dans un montage, on peut voir Middleton conduire une Land Rover – et la vidéo a été filmée « dans des images étonnamment similaires » à un clip montrant la reine faire la même chose dans le documentaire de 1992 Elizabeth R : Une année dans la vie de la reine.

Dans la vidéo, on voit Middleton conduire près d’Amner Hall, la résidence royale de Norfolk qu’elle partage avec le prince William. La reine Elizabeth est montrée de manière similaire en train de conduire près de Sandringham.

La nouvelle concernant Middleton est tombée le lundi 9 septembre, juste un jour après l’anniversaire du décès de la reine Elizabeth. Les initiés notent que tous les indices pointent vers le fait que tout a été soigneusement planifié. Après tout, les biographes royaux ont déclaré que la reine était l’un des modèles des MiddletonL’auteur Sally Bedell Smith a déclaré Personnes que Kate avait « beaucoup appris » de la monarque « en l’observant ».

« Elle sait ce qui résonne. Elle aura beaucoup appris de cette reine », a-t-elle déclaré, ajoutant que Kate finirait également par incarner la devise officieuse de la reine : « Ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer ».

Robert Jobson, auteur également spécialisé dans la royauté, a ajouté que Middleton et la reine passaient beaucoup de temps ensemble et qu’une des raisons pour lesquelles elle et William avaient choisi de vivre à Adelaide Cottage était d’être plus proches de la monarque dans la dernière partie de sa vie.

« Catherine avait compris que pour William, en tant que futur roi, il était important qu’il soit géographiquement plus proche de la défunte reine dans ses derniers mois, lorsqu’il devait la soutenir ainsi que son père. Cela a fait une réelle différence », a écrit Jobson dans sa biographie, Catherine, princesse de Galles« Ils étaient en contact régulier, se voyaient en personne et parlaient au téléphone plusieurs fois par semaine, ce qui les rapprochait encore plus. »