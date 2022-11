Kate Middleton rejoint un groupe maman-bébé pour soutenir la santé mentale maternelle

Kate Middleton s’est rendue mercredi au Colham Manor Children’s Centre à Hillingdon, en Angleterre, pour soutenir la Maternal Mental Health Alliance (MMHA), une organisation caritative britannique dont elle est la marraine.

La princesse de Galles a rejoint un groupe mère-bébé et s’est entretenue avec des mamans qui ont bénéficié des soins prodigués au centre.

“Une merveilleuse première visite avec la Maternal Mental Health Alliance ce matin, voyant son travail et les avantages qu’une approche holistique apporte à tant de mères et de familles”, a écrit le compte Twitter officiel du prince et de la princesse de Galles à côté de photos de Middleton au centre.

“Passer du temps avec les nouvelles mères, mieux comprendre leurs expériences en matière de santé mentale et comment les services intégrés font une réelle différence dans la communauté”, a tweeté le compte.

En mai, la princesse a été annoncée comme marraine de la MMHA.

“Nous savons tous que la grossesse, l’accouchement et les premiers mois et années de la vie d’un enfant peuvent être extrêmement exigeants. Les parents se sentent souvent seuls et dépassés par ces premières années”, a déclaré Kate dans un message vidéo sur le Twitter officiel du prince et de la princesse de Galles. Compte. “Environ 20% des femmes au Royaume-Uni souffriraient d’une maladie mentale périnatale. Malheureusement, nous savons également que beaucoup d’autres souffrent en silence.”

“Personne n’est à l’abri de l’anxiété et de la dépression pendant cette période”, a-t-elle poursuivi. “Il est donc crucial que tous ceux qui pourraient être en difficulté reçoivent le bon soutien au bon moment, afin qu’ils puissent partager ces sentiments sans crainte de jugement et puissent accéder aux informations, aux soins et au soutien dont ils ont besoin pour récupérer.”

La semaine dernière, Middleton et son mari, le prince William, ont fait leur première apparition publique ensemble depuis des semaines.

Le prince et Princesse de Galles s’est rendu à Scarborough pour rencontrer divers organismes de bienfaisance voués à l’amélioration de la santé mentale des adolescents.