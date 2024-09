Kate Middleton réfute-t-elle le lien entre le cancer et le roi Charles avec ses propres mots ?

Kate Middleton ne semble pas avoir été la « meilleure amie » du roi Charles que l’on pensait jusqu’à présent, et un expert a quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles.

Les commentaires sur ce nouveau style de famille apparemment prioritaire pour le prince William ont été référencés par le rédacteur en chef et écrivain, Tim Teeman.

Il a donné son avis sur ce sujet en faisant référence à la vidéo de Kate annonçant qu’elle était guérie du cancer.

Dans la vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de clips de Middleton jouant aux cartes avec le couple Windsor et leurs petits-enfants, cependant, il n’y a pas de vidéos du roi Charles qui aurait été son « meilleur ami ».

Photo : Prince William, Prince Louis et Michael Middleton

« Au lieu de cela, nous voyons – sous l’impulsion de Kate et William – un ancien récit rétabli, celui de William ressentant le confort du foyer et de la maison de ses beaux-parents, qui ont clairement été un pilier de soutien, en particulier avec leurs enfants, pendant que Kate subissait son traitement », a noté l’auteur dans son article.

Il a également glissé une plaisanterie humoristique qui a circulé sur Internet et a déclaré : « l’un des premiers mèmes à apparaître après que la vidéo l’a mise sur la musique du thème de Succession ; et non seulement c’est drôle – c’est une correspondance parfaite à la fois en termes d’humeur et d’ambiance – mais cela capture également le sens étrangement intense du but de la vidéo ».

Photo : Carole Middleton, le prince George, le prince Louis

Avant de mettre fin à la conversation, M. Teeman a également ajouté que la vidéo « cherche tellement désespérément à capturer les Wales en train de jouer, les Wales forts, les Wales unis et à l’aise dans le cadre bucolique de leur maison de Norfolk – et de le faire dans des tons pastel et sépia faciles à vivre – que son sérieux, son intention sérieuse, de vendre à nouveau Kate et William en tant que couple et en tant que parents et unité familiale devient clairement apparent », à quiconque se trouve autour.