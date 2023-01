Kate Middleton rayonne en tant que femme ultime en rouge lors de sa campagne caritative

Kate Middleton vit un moment de mode stimulant.

La princesse de Galles est sortie dans un puissant costume rouge pour assister à un événement de lancement de sa campagne, qui met l’accent sur “l’importance cruciale” de l’impact des premières années de la vie d’un enfant sur son avenir.

Middleton, 41 ans, portait un blazer Alexander McQueen asymétrique rouge vif avec un pantalon évasé assorti. Elle a complété son look avec des boucles d’oreilles pendantes en argent, des talons pointus en velours et une pochette rouge.

Elle était accompagnée de son mari, le prince William, qui a enfilé un costume bleu marine avec une cravate rouge pour l’événement de lancement de la campagne, organisé par le Royal Foundation Centre for Early Childhood au BAFTA dans le centre de Londres.

Cependant, la princesse Kate a vraiment volé la vedette alors que les fans se sont rendus sur Internet et ont remarqué la dame à la mode en rouge.

“J’adore* ce costume, un vrai rouge puissant !” un utilisateur de Twitter a écrit à propos de la superbe royale.

“C’est comme ça qu’on porte une tenue rouge !” a commenté un autre fan royal.

D’autres se sont évanouis devant l’ensemble professionnel et ont exprimé: “Le rouge est sa couleur.”

Pendant ce temps, alors que Middleton rayonnait de rouge, Internet ne pouvait s’empêcher de remarquer la façon dont le prince William soutenait fièrement sa femme sur les photos.

“J’adore la façon dont il la regarde avec tant de fierté et de soutien. Heureux pour eux.”

La princesse de Galles espère influencer et faire prendre conscience de l’importance des cinq premières années de la vie d’un enfant avec sa campagne passionnée “Shaping Us”.

Middleton écrit une lettre parler de la campagne à long terme.

“La façon dont nous nous développons, à travers nos expériences, nos relations et notre environnement pendant notre petite enfance, façonne fondamentalement toute notre vie. Cela affecte tout, de notre capacité à nouer des relations et à nous épanouir au travail, à notre bien-être mental et physique en tant qu’adultes et la façon dont nous élevons nos propres enfants”, a-t-elle écrit en partie.

“En ces temps difficiles, il est plus important que jamais d’aider les parents et les soignants à fournir des foyers aimants, sûrs et sécurisés pour que leurs bébés et leurs jeunes enfants puissent s’épanouir.”

Le prince et la princesse de Galles partagent trois enfants ensemble – le prince George, 9 ans, et le prince Louis, 4 ans, et sa fille la princesse Charlotte, 7 ans.