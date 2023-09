Kate Middleton rayonne alors qu’elle encourage l’Angleterre lors du match de la Coupe du monde de rugby en France

Kate Middleton était tout sourire alors qu’elle assistait samedi au match entre l’Angleterre et l’Argentine au premier tour de la Coupe du monde de rugby à Marseille, en France.

La princesse de Galles, 41 ans, patronne de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League, a regardé depuis les tribunes du Stade de Marseille la victoire de l’Angleterre contre l’Argentine sur le score final de 27-10.

Middleton, vêtu d’un tailleur-pantalon blanc Alexander McQueen, a été photographié en train de discuter et de rire avec le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, avant le match.

Après la victoire de l’Angleterre, la duchesse de Cambridge a rendu visite à l’équipe dans leur vestiaire, où elle a été photographiée félicitant les joueurs de l’équipe, notamment Courtney Lawes, Danny Care, Jonny May, Freddie Steward et Elliot Daly.

En février 2022, feu la reine Elizabeth a redistribué les mécénats des organisations à Middleton.

Le mari de Middleton, le prince William, 41 ans, patron de la Welsh Rugby Union depuis 2016, se rendra également en France ce week-end pour un match de Coupe du monde de rugby. Le prince de Galles devrait être présent dimanche lorsque le Pays de Galles affrontera les Fidji à Bordeaux.

Samedi, la page Instagram officielle du prince et de la princesse de Galles a publié un extrait d’une récente apparition de Middleton et William sur le podcast « The Good, The Bad & The Rugby ».

Le podcast est animé par Mike Tindall, ancien joueur de rugby à XV et mari de la cousine de William, Zara Tindall, ainsi que par l’ancien joueur de rugby James Haskell et le commentateur de rugby Alex Payne. Outre Middleton et William, la princesse Anne, qui est la belle-mère de Tindall et marraine de la Scottish Rugby Union, est également apparue dans l’épisode.

Dans le clip, les membres de la famille royale ont discuté du sport et partagé des souvenirs de leurs propres activités sportives ainsi que des anecdotes personnelles.

« La seule fois où j’ai pleuré en regardant du sport, c’était quand Zara gagnait, je pense que c’était le championnat d’Europe », a admis William dans la vidéo. « J’étais à Exmoor à ce moment-là en camping. Nous étions tous blottis autour du téléphone pour regarder ça. »

« Elle était là, elle pleurait, le drapeau se levait. J’étais en morceaux. »

Middleton a souligné l’évolution des opportunités sportives qui s’offrent aux jeunes d’aujourd’hui. « Le rugby et le football n’étaient pas des sports scolaires quand j’étais jeune, donc c’était vraiment génial que des enfants, comme Charlotte, jouent aux deux. C’est vraiment bien de voir des jeunes, en particulier des filles, pratiquer ces sports. »

« C’est super de discuter de tout ce qui concerne le rugby et bien plus encore sur @GoodBadRugby », ont légendé les membres de la famille royale dans la vidéo. « Bonne chance à toutes les nations d’origine ! #RWC2023. »

La Coupe du monde de rugby 2023 a débuté le 8 septembre et se terminera sept semaines plus tard, le 28 octobre. Si l’Angleterre et le Pays de Galles s’affrontent pendant le tournoi, ce ne serait pas la première fois que le couple royal applaudirait leur victoire. équipes adverses.

En février, William et Middleton ont assisté au match de rugby des Six Nations entre les deux pays à Cardiff, en Angleterre.

Avant la compétition, le couple royal a rencontré des joueurs blessés aidés par le Welsh Charitable Trust, où ils ont fait allusion à une petite compétition amicale.

Lors de l’événement, William a plaisanté « ça va être un voyage de retour très tendu », selon la BBC. « Si nous gagnons aujourd’hui, ma femme ne me parlera pas. Ce sera une soirée tendue. »

Heureusement pour William, l’équipe de Middleton a régné victorieuse en battant le Pays de Galles 20-10.

La princesse, pour sa part, était très enthousiasmée par l’environnement du jeu, partageant « L’atmosphère est toujours sans pareille, donc j’attends ça avec impatience. »