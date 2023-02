Kate Middleton prouve qu’elle est un câlin cette semaine malgré les affirmations de Harry et Meghan qu’elle est distante

Kate Middleton a montré son côté doux cette semaine, embrassant deux personnes lors d’événements officiels distincts, contredisant les affirmations du prince Harry et de Meghan Markle selon lesquelles elle est distante.

La princesse de Galles a rencontré l’officier de l’armée britannique Cpt. Preet Chandi lors d’une visite dans une école de Derby mercredi, attirant le recordman solitaire de l’Antarctique pour un câlin.

Le lendemain, Kate a eu une rencontre fortuite avec l’un de ses anciens professeurs d’école préparatoire dans une foule devant un musée lors d’une visite officielle à Cornwall.

“Les choses que vous m’avez apprises, je les enseigne maintenant à mes enfants”, a-t-elle dit à Jim Embury après l’avoir embrassé.

KATE MIDDLETON REUNI AVEC UN ANCIEN ENSEIGNANT DE L’ECOLE PREP QUI DIT QU’ELLE ÉTAIT UNE ÉTUDIANTE “FANTASTIQUE”

La duchesse de Sussex a déclaré dans ses docu-séries Netflix “Harry & Meghan”, qui ont été créées en décembre, qu’elle avait étreint le prince et la princesse de Galles la première fois qu’ils venaient dîner. “Comme si j’étais un câlin, j’ai toujours été un câlin”, a-t-elle déclaré. “Je n’avais pas réalisé que c’était vraiment choquant pour beaucoup de Britanniques.”

Meghan a affirmé qu’elle avait initialement pensé que la famille royale était formelle juste en public, mais s’est vite rendu compte “que la formalité à l’extérieur se répercutait à l’intérieur”.

KATE MIDDLETON CONTRE LE PRINCE HARRY, MEGHAN MARKLE FROTTES AVEC UNE NOUVELLE RECRUTE CRITIQUE

Le prince Harry a également écrit plusieurs exemples dans ses mémoires “Spare” qui décrivaient William et Kate comme distants, y compris une visite à la maison des Cambridges après son mariage avec Meghan. Il a affirmé que Kate avait dit avec colère à Meghan qu’elle était en colère contre elle pour avoir parlé de ses hormones, affirmant qu’elle n’était pas assez proche d’elle pour en parler.

Harry a affirmé que William avait dit à Meghan que les Britanniques ne parlaient pas d’hormones, et Meghan s’est excusée.

“Nous nous sommes tous étreints. En quelque sorte”, a-t-il écrit.

Malgré ces affirmations, un ami de la princesse a déclaré au magazine People : “Kate aime beaucoup les câlins. Elle est chaleureuse et amicale et salue tout le monde avec un gros câlin et un bisou. C’est naturel pour elle d’être comme ça.”

La princesse a également été vue au cours des derniers mois en train de faire des câlins dans le cadre de ses fonctions royales. Elle a embrassé une fillette de 2 ans nommée Charlotte (comme sa propre fille), qu’elle a rencontrée au Pays de Galles.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kate est parfois restreinte par le protocole royal, qui désapprouve généralement trop de démonstrations publiques d’affection.