Kate Middleton, princesse de Galles, a terminé sa chimiothérapie contre le cancer

« Je fais de bons progrès », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié la veille de sa participation au défilé d’anniversaire, « mais comme le sait toute personne subissant une chimiothérapie, il y a de bons jours et de mauvais jours. »

« Les mauvais jours, on se sent faible, fatigué et on doit laisser son corps se reposer », ajoute Catherine. « Mais les bons jours, quand on se sent plus fort, on veut profiter au maximum de ce bien-être. »

Le palais de Kensington, où Catherine et William ont leurs bureaux, a demandé aux médias de respecter sa vie privée, après des semaines de rumeurs à couper le souffle sur son état de santé plus tôt dans l’année. Il y a eu relativement peu de spéculations depuis qu’elle a annoncé son diagnostic dans une vidéo austère et préenregistrée.

Comme elle l’a fait à d’autres moments clés de sa convalescence, Catherine a cherché à garder un contrôle strict sur la manière dont elle divulgue des informations au public. M. Warr, le cinéaste qui a tourné la dernière vidéo, a également produit une vidéo pour le couple à l’occasion de leur 10e anniversaire de mariage. En plus des vidéos de mariage, M. Warr travaille pour des clients commerciaux comme Puma, Red Bull et Tesco, selon son Page LinkedIn.

Les responsables du palais ont déclaré que la vidéo avait pour but de souligner à quel point la nature avait été un sanctuaire pour Catherine pendant sa convalescence. Dans son langage thérapeutique, elle a cherché à faire de son épreuve une source d’espoir pour les autres.

« À tous ceux qui poursuivent leur propre parcours contre le cancer », a-t-elle conclu, « je reste avec vous, côte à côte, main dans la main. De l’obscurité peut surgir la lumière, alors laissez cette lumière briller. »