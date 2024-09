Kate Middleton prend la grande décision de suivre la tradition royale malgré un cancer

La princesse de Galles Kate Middleton a exprimé l’espoir de suivre la grande tradition royale malgré sa bataille contre le cancer.

Selon un rapport de Le Daily ExpressLa future reine espère pouvoir assister à son service de chants de Noël « Together at Christmas » à l’abbaye de Westminster en décembre, en plus de rejoindre la famille pour la traditionnelle promenade du jour de Noël.

Le média affirme également que la princesse de Galles a déjà commencé à travailler avec son équipe sur les plans du service de chants de Noël.

Le service de chants de Noël « Together at Christmas » est rapidement devenu un élément important de l’agenda de Kate Middleton depuis qu’elle a lancé l’événement en 2021.

La publication, citant une source royale, a rapporté que Kate Middleton souhaitait à nouveau perpétuer cette tradition avec sa famille cette année, aux côtés d’autres causes, problèmes et œuvres caritatives « qui lui tiennent le plus à cœur ».

Le rapport indique également que la nouvelle année devrait suivre un retour progressif similaire aux fonctions royales, les assistants étant attentifs à ne pas précipiter la reprise d’un agenda plus chargé.

Ces nouvelles allégations surviennent quelques jours après que Kate Middleton a annoncé qu’elle avait terminé sa chimiothérapie.

La future reine a tenu sa première réunion officielle de l’année plus tôt cette semaine, ce qui a été largement accueilli comme un bon signe dans l’évolution de son cancer récupération.