Kate Middleton prend des mesures strictes pour protéger la vie privée de sa famille

Kate Middleton, qui a été victime de plusieurs atteintes à sa vie privée, a pris des mesures strictes pour protéger la vie privée de ses trois enfants avec son mari, le prince William.

La princesse de Galles, qui a subi une opération abdominale plus tôt cette année, a failli voir sa vie privée violée après que le personnel de l’hôpital aurait tenté de consulter ses informations privées sur sa santé.

De plus, alors que Kate n’avait pas révélé son diagnostic choquant de cancer, son apparition publique avait suscité de mauvaises spéculations, ce qui a obligé la presse à creuser davantage.

Compte tenu de ses expériences, Kate a veillé à ce que son espace privé ne soit pas envahi par des regards indiscrets lorsque le public visite les résidences royales dans le cadre des attractions touristiques de Londres.

La résidence officielle du prince William et de Kate est les quartiers privés de l’appartement 1A du palais de Kensington, qui sont interdits. Le Palais est quant à lui ouvert aux visiteurs toute l’année pour ses expositions temporaires.

L’utilisatrice de TikTok, Laura Ann Barr, a noté un détail clé utilisé par les Pays de Galles pour détourner les regards.

« Je suis à la visite du palais de Kensington ! Regardez les fenêtres secrètes dont ils disposent qui garantissent que vous ne pouvez pas voir le jardin privé de Kate et Will sur la droite. Ils l’ont sur toutes les fenêtres de cette pièce », a-t-elle déclaré dans le clip, via Le miroir.

Les quartiers privés du prince William et de Kate sont non seulement bouclés, mais ils ont également des fenêtres givrées qui bloquent la vue de leur privé.