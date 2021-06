Kate Middleton pourrait remplacer le dévoilement de la statue de Diana si le prince Harry ne peut pas le faire en tant que Meghan Markle «dû n’importe quel jour»

KATE Middleton pourrait intervenir lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana si le prince Harry n’est pas en mesure de le faire, selon un expert royal.

Le duc de Sussex, 36 ans, espérait rentrer au Royaume-Uni pour l’événement poignant du 1er juillet – à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de sa mère.

Mais avec la date d’échéance de Meghan Markle qui se profile, Harry pourrait être contraint de manquer le dévoilement au palais de Kensington.

Kate pourrait désormais remplacer son mari, le prince William, lors de l’événement.

Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré au podcast Pod Save The Queen: « Meghan est sur le point d’accoucher, on pourrait supposer – ils ont dit au début de l’été – donc s’il le fera, s’il ne le fera pas.

« Peut-être que Kate interviendra pour que William ne le fasse pas tout seul. »

On avait espéré que le retour de Harry au Royaume-Uni pourrait aider à réparer la relation «détériorée» avec son frère le prince William.

Mais son retour est dans un « sérieux doute » depuis des semaines après l’intensification de la fracture royale, ont affirmé des experts royaux.

Les récentes attaques de Harry contre sa famille lors d’interviews pourraient rendre les retrouvailles « très inconfortables ».

Il avait été précédemment affirmé qu’Harry retournerait au Royaume-Uni pour dévoiler la statue de la princesse Diana après que des discussions avec son frère lors des funérailles du prince Philip « aient brisé la glace ».

Les frères ont eu des relations glaciales depuis que Harry a déménagé de manière sensationnelle aux États-Unis et s’est retiré de la vie royale en 2020.

Et leur relation s’est encore tendue après l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah plus tôt cette année.

Mais après une réunion solennelle aux funérailles du prince Philip, la porte s’est ouverte pour une nouvelle réconciliation, a-t-on dit.

