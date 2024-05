Kate Middleton « pourrait ne pas apparaître en public pour le reste de l’année » : sources

La princesse de Galles n’apparaîtra probablement « pas en public pour le reste de l’année » et est « entourée » par sa famille biologique alors qu’elle poursuit un traitement de chimiothérapie préventive après avoir reçu un diagnostic de cancer plus tôt cette année, selon des sources royales et des amis. de Kate Middleton et du prince William ont déclaré au Daily Beast.

Kate et sa famille devraient passer la semaine prochaine, vacances scolaires, dans la maison de campagne de William et elle, sur le domaine de Sandringham. Ses parents, dont elle est proche, pourraient lui rendre visite.

William devrait consacrer encore plus de temps à sa famille au cours des six prochaines semaines, après avoir bénéficié d’un congé inattendu après que la famille royale a annoncé qu’elle se retirerait de certains engagements pour éviter de détourner l’attention des élections générales anticipées au Royaume-Uni déclenchées cette semaine et en raison de aura lieu le 4 juillet.

Une source a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à voir Kate revenir dans un rôle public à moyen terme, ajoutant qu’il était possible qu’elle reste absente de la vie publique pour le reste de l’année.

La source a déclaré : « De nombreuses personnes impliquées dans la planification ont besoin de savoir ce que font tous les directeurs longtemps à l’avance. On me dit que le journal de Kate pour cette année est vide. Il n’y a rien de prévu. Elle ne pourra pas apparaître en public pendant le reste de l’année.

(Le Courrier quotidien Richard Éden signalé Jeudi, les amis de Kate lui ont dit « nous ne reverrons peut-être pas Catherine avant l’automne – et seulement alors si elle est complètement rétablie. »)

Interrogée sur la manière dont le Palais ferait face à la résurgence inévitable des théories du complot et des spéculations qu’une absence prolongée provoquerait, la source du Daily Beast a répondu : « Je n’exclurais pas un autre message vidéo informant le pays de son état de santé. Cela s’est avéré être un moyen très efficace de tenir à distance les théoriciens du complot.»

Un ami de Kate et William a déclaré au Daily Beast : « L’essentiel pour elle maintenant est d’éviter tout type de stress ou d’anxiété et de simplement se concentrer sur son état de santé. Ils vont renflouer et partir pour Sandringham dès que l’école sera fermée.

L’ami a déclaré que Kate a préféré s’appuyer et se confier à sa famille plutôt qu’à elle et au cercle d’amis de William, dont beaucoup seront présents au mariage du duc de Westminster le mois prochain (avec son mari qui est son témoin).

Ils ont déclaré : « Le cercle de confiance est minuscule. Elle a été entourée de Carole et Michael, et (sœur) Pippa et (frère) James ont évidemment également été là pour elle. Ils forment une famille incroyablement unie et Catherine se sent absolument confiante de pouvoir compter sur eux. Ils sont là pour elle depuis des décennies et ne l’ont jamais laissé tomber.

Cela fait maintenant cinq mois que Kate a été vue pour la dernière fois en public, et le Palais pourrait en effet juger nécessaire de donner une autre mise à jour – que ce soit par vidéo ou par une déclaration plus traditionnelle – si Kate veut vraiment rester invisible pendant encore de nombreux mois.

Kate a révélé son diagnostic de cancer dans un message vidéo publié le 22 marsaffirmant qu’elle avait initialement pensé que son état n’était pas cancéreux, mais qu’elle a découvert la vérité après une opération chirurgicale abdominale réussie en janvier et des tests ultérieurs qui ont révélé la présence d’un cancer – encore d’une nature non précisée.

Kate a déclaré qu’elle en était aux premiers stades d’une chimiothérapie préventive, qui a commencé fin février, et a déclaré qu’elle avait dû prendre le temps d’expliquer son état à ses trois enfants. Cela a été « quelques mois incroyablement difficiles pour toute notre famille, mais j’ai eu une équipe médicale fantastique qui a pris grand soin de moi, ce pour quoi je suis très reconnaissante », a déclaré Kate.

Le palais de Kensington a déclaré que Kate était sur une « voie de rétablissement » ; la princesse elle-même a dit qu’elle allait bien « et qu’elle devenait plus forte chaque jour ».

« S’il vous plaît, ne perdez pas la foi ou l’espoir, vous n’êtes pas seul », a déclaré Kate, s’adressant directement à ses camarades atteints du cancer.

Il ne fait aucun doute que son bureau gère à la baisse les attentes en ce qui concerne la question de son retour au travail.

Cette semaine, par exemple, son équipe a clairement laissé entendre qu’elle ne travaillait pas à domicile lorsqu’elle a annoncé la publication d’un rapport commandé par son initiative pour la petite enfance sur la manière dont les grandes entreprises peuvent mieux soutenir la petite enfance des enfants de leur personnel.

Tout en précisant qu’elle avait lu le rapport, qu’elle en avait été tenue au courant et que son bureau était au courant de la situation, la déclaration évitait soigneusement toute suggestion selon laquelle elle passait ses journées assise dans son lit avec un ordinateur. Une source décrite comme une « assistante royale principale » est allée plus loin en minimisant explicitement toute suggestion selon laquelle elle avait une charge de travail quotidienne continue, en disant au Mail: « Elle reprendra le travail lorsqu’elle aura eu le feu vert des médecins. »

Son bureau a refusé de commenter au Daily Beast quand Kate serait vue la prochaine fois en public ou si elle travaillait à la maison, mais un courtisan a déclaré : « La princesse poursuit sa convalescence à la maison. Elle continue d’avoir besoin d’espace et de temps pour donner la priorité à sa vie privée, comme elle l’a dit dans sa vidéo.

L’accent sera certainement mis sur le temps passé en famille la semaine prochaine, avec l’école de ses enfants en récréation pour la « mi-session », une semaine de vacances scolaires.

« Il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle aurait fait un dépôt, mais je ne l’ai pas vue depuis la vidéo. Nous nous sentons tous très protecteurs envers elle. » — Un autre parent d’école

Kate et William devraient « renflouer » leur maison de Windsor vendredi, a déclaré un ami.

Ils passeront probablement les courtes vacances dans la maison de campagne familiale, Anmer Hall, sur le domaine de Sandringham à Norfolk, où il y a beaucoup de place pour que sa mère et son père (Carole et Michael Middleton) puissent rester, et où l’intimité est facile à préserver. appliquer grâce à une communauté locale protectrice, dont beaucoup sont amis ou travaillent pour la famille royale dans une certaine mesure.

Kate et les enfants ont fui vers Anmer en mars lorsque l’école a été fermée pour les vacances de Pâques. Quelques heures seulement après son arrivée, Kate a publié sa vidéo (préenregistrée) sans précédent dans laquelle elle révélait qu’elle avait un cancer. Le couple avait délibérément retardé la publication de la nouvelle jusqu’au début des vacances scolaires afin de protéger leurs enfants des attentions indésirables dans la cour d’école.

Des collègues parents de l’école privée chic que fréquentent les enfants de Kate ont déclaré au Daily Beast qu’elle n’avait pas été vue aux matchs sportifs et aux autres événements scolaires auxquels elle et son mari assistaient habituellement religieusement. Cependant, elle aurait fait des courses scolaires occasionnelles, a déclaré un parent, mais tout en gardant un profil bas.

« Il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle aurait fait un dépôt, mais je ne l’ai pas vue depuis la vidéo », a déclaré l’un d’entre eux. «Nous nous sentons tous très protecteurs envers elle. Demandez à n’importe qui à l’école : ce sont des parents extraordinaires.