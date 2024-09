Kate Middleton pourrait ne jamais revenir à son ancien emploi du temps public après le cancer : expert

Il existe un argument solide selon lequel la famille royale a toujours été active dans le secteur du divertissement.

Qu’est-ce qu’une monarchie politiquement édentée après tout, ayant renoncé il y a des siècles à tout pouvoir réel pour pouvoir passer ses journées à reluquer les vendeurs d’oranges, à collectionner des chevaux et à s’envoler pour Moustique pour siroter du whisky, sinon un morceau de théâtre d’État très élaboré ?

En 2021, Kate, la princesse de Galles, a officialisé ce lien entre Crown Inc. et le show-biz en organisant, pour la toute première fois, un concert de chants de Noël à l’abbaye de Westminster, devenu désormais un événement annuel.

Cette semaine, la princesse est apparue dans la Court Circular, le compte rendu officiel des activités royales, pour la deuxième fois depuis l’annonce qu’elle avait terminé la chimiothérapie, avec une réunion de planification pour le spectacle Carol-Belt de cette année. (Quelqu’un n’oublie pas de réserver à nouveau ces rennes de contes).

Un expert de la famille royale prévient qu’il ne serait pas surprenant que Kate Middleton réduise ses apparitions publiques, même après s’être remise d’un cancer. Le prince et la princesse de Galles/X

Ce n’est pas à ça que ça ressemble.

L’interprétation la plus évidente de cette rencontre était qu’il s’agissait d’un signe clair et agréable que la princesse était sur le chemin du retour à la normale après une année qui a bouleversé la monarchie et l’a laissée tomber sur sa tête molle. Mais je ne suis pas sûr que cette lecture simple soit correcte.

Au fil des années, nous sommes revenus à la normale, avons acheté le T-shirt et l’avons envoyé en enfer sur Instagram, mais nous n’y retournerons peut-être jamais.

Ces derniers jours, des signes sont apparus indiquant que Kate et la normale pourraient s’être séparées pour de bon et ce qui pourrait nous attendre en 2025 est une toute nouvelle normalité, mise à jour, remaniée et retravaillée, qui ne ressemble en rien au bon vieux temps.

Middleton a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle avait terminé son traitement de chimiothérapie et qu’elle était « sans cancer ». Kensington Royal/X

Il va sans dire qu’avec les nouvelles de la Court Circular de cette semaine, la princesse semble clairement en pleine forme. Des trucs merveilleux.

Mais même si ses « mauvais jours », comme elle l’a elle-même dit en juin, s’estompent, espérons-le, toute hypothèse selon laquelle à un moment donné les choses reviendront à une situation confortablement typique et prévisible, à la façon dont les choses étaient en Colombie-Britannique – avant le cancer – pourrait être juste une pensée magique.

Ce qui va suivre pour la femme de 42 ans pourrait voir ses apparitions publiques rester à une fraction de ce qu’elles étaient, sans retour prévisible au degré de visibilité publique et au niveau d’engagements dans le monde réel auxquels nous sommes habitués.

Pendant plus d’une décennie, la mère de trois enfants s’en est tenue à un modèle royal assez standard. (Vendu dans la boutique de cadeaux de Buckingham Palace, une allée au-dessus des versions en cristal reproduites des bijoux de la reine Camilla, et des sachets de thé).

Il y avait les grands événements royaux sur les mâts de tente, vos Trooping the Colours, vos Ascots, entrecoupés d’éclats réguliers d’engagements liés à ses propres causes choisies, une école maternelle par-ci, une maternité par-là.

Il y avait des diadèmes, des chapeaux, des chevaux, des bébés et des militaires. Toutes les principales notes aiguës royales ont été frappées avec une hauteur parfaite et répétée. (Lunettes sépia à disposition).

Puis est arrivée l’invasion maligne du cancer dans son monde et cette année, la princesse a disparu de la vie publique à deux reprises – Trooping the Color et Wimbledon – alors qu’elle suivait un traitement.

Nous avons compris. Nous avons attendu. Nous avons été patients. Kate avait besoin de temps et d’espace et le monde, à l’exception des coins les plus venimeux de Twitter, le lui a donné.

À la base de tout cela se trouvait la présomption selon laquelle cela n’était que temporaire. Elle reviendrait, comme le Terminator de Tunbridge Wells.

Mais et si nous avions tort ? Examinons ce que nous savons réellement sur ce que les prochains mois réservent à Kate, une poignée de faits réels si petits que vous pourriez tenir dans l’une de ses interminables pochettes, heureusement maintenant désaffectées. (Frémir).

Middleton organiserait son service annuel de chants de Noël en décembre. Le prince et la princesse de Galles/X

La princesse a indiqué qu’elle espérait assister au service du Souvenir au cénotaphe en novembre, puis à son service de chants de Noël en décembre.

Elle devrait également, selon le Telegraph, « tenir un petit nombre d’autres engagements au cours des prochains mois » – cependant, ceux-ci « ne seront pas annoncés longtemps à l’avance, au cas où elle devrait annuler pour des raisons de santé ».

Ce qui est devenu évident cette année, c’est une réorientation secrète des énergies du prince et de la princesse de Galles et un changement prononcé dans leur stratégie de communication.

Bien que nous ayons évidemment vu beaucoup, beaucoup moins de Kate cette année, nous n’avons jamais eu non plus une année où elle a communiqué aussi fréquemment et aussi directement avec nous, la base.

Au cours des six derniers mois seulement, elle a enregistré deux longues vidéos, commandé un nouveau portrait, rédigé une déclaration personnelle inouïe et publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux liés à une cause, terminés par sa signature C.

Cela pourrait bien être l’indication la plus claire de la façon dont les choses pourraient évoluer à l’avenir.

Autrement dit, nous pourrions la voir beaucoup plus régulièrement apparaître dans les flux et être servie par l’algorithme, la princesse s’adressant plus fréquemment directement au monde et exploitant la puissance du démon numérique de Mark Zuckerberg pour promouvoir ses causes et communiquer avec le monde. monde.

Dans ce scénario, il y aurait encore quelques sorties dans le monde réel dans le programme de Kate, du genre qui nécessiterait qu’une princesse se fasse un joli brushing et ne sorte que les derniers et les plus brillants blazers H&M bordeaux pour une visite dans une crèche à Newcastle.

Mais ce que nous pourrions également constater, à mesure que ses engagements en personne diminuent, c’est une augmentation marquée de sa présence sur les réseaux sociaux.

Nous pourrions voir bien plus d’offres, comme non seulement ses vidéos sur le cancer, mais aussi le clip professionnel et soigné de près de deux minutes diffusé par le bureau de Kate en décembre dernier, montrant elle et ses trois jeunes enfants visitant une banque pour bébés.

Un duo si pratique. Avec cette vidéo, Kensington Palace a pu simultanément mettre en valeur le travail incroyable d’une organisation méritante tout en se livrant à une image de marque galloise vraiment de premier ordre. Appelez cela prendre soin de la consommation publique des médias sociaux.

Et ce qui est intéressant, c’est que cela nous ramène à notre point de départ : la monarchie comme théâtre. La royauté reconditionnée en un divertissement facile à digérer.

Le monde royal tout entier est une scène, et les membres de la famille royale sont nos acteurs – avec des rôles occasionnels joués par des rennes étrangement dociles.