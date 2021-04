KATE Middleton pourrait agir en tant qu’artisan de la paix pour William et Harry lorsqu’ils se rencontreront aux funérailles du prince Philip, a-t-on rapporté.

La duchesse de Cambridge, 39 ans, « espère apaiser les tensions » alors que les frères se réunissent pour la première fois depuis plus d’un an, a déclaré une source.

Les frères et sœurs auraient parlé au téléphone depuis qu’Harry a atterri au Royaume-Uni dimanche, mais ne se verront probablement que dans la chair samedi matin avant la cérémonie de 15 heures au château de Windsor.

Ce sera leur première rencontre en face-à-face depuis plus d’un an et intervient après qu’Harry ait déclaré dans son interview à la bombe d’Oprah que William était « piégé » dans la monarchie – ajoutant que leur relation était actuellement « spatiale ».

Mais Kate, que Harry a décrite comme la «grande sœur que je n’ai jamais eue» lorsqu’elle s’est fiancée à William en 2010, aidera à négocier la paix entre son mari et son beau-frère, rapporte The Telegraph.

Selon une source, « étant si proche de ses propres frères et sœurs, Pippa et James, et ayant été témoin de première main du lien spécial entre William et Harry, elle a trouvé toute la situation difficile et bouleversante ».

La source a ajouté: « C’est certainement quelqu’un qui évite les conflits et espère apaiser les tensions. »

La duchesse pense qu’il est « incroyablement triste » que William et Harry ne soient pas en meilleurs termes.

Et avec Meghan enceinte incapable d’assister aux funérailles sur les conseils des médecins, on espère que Kate pourrait être celle qui rassemblera les frères.

Harry a un jour décrit Kate comme la grande sœur qu’il n’a jamais eue Crédits: Getty – Contributeur

La duchesse de Cambridge aurait « espéré une réconciliation » avec Harry et Meghan avant leur conversation explosive d’Oprah et aurait dit à des amis qu’elle ne pensait pas qu’il était trop tard pour « les ramener ».

Mais les tensions ont de nouveau augmenté lorsque le couple a fait une série d’allégations choquantes au cours de l’interview – le plus dommageable de tout ce qu’un membre anonyme de la famille royale avait fait un commentaire raciste sur la couleur de la peau de son fils Archie.

Il est entendu que la famille royale a été profondément bouleversée par ces allégations – tandis que le duc d’Édimbourg aurait déclaré que c’était de la « folie » et averti « qu’il n’en résulterait rien de bon ».

Des sources proches de William et Harry insistent sur le fait que les frères mettront de côté leurs différences en se souvenant du duc d’Édimbourg, décédé vendredi, à l’âge de 99 ans.

Le duc de Sussex est en stricte quarantaine à son domicile de Windsor, Frogmore Cottage, après être revenu de Los Angeles dans les heures qui ont suivi la mort du prince Philip.

Il doit rester dans la propriété pendant cinq jours complets d’isolement et fournir un test Covid négatif.

Pendant ce temps, William et Kate sont avec leurs enfants chez eux à Norfolk pour les vacances de Pâques.

Cela signifie la probabilité que le couple ait une chance de se rencontrer avant que les funérailles ne soient minces.

On a conseillé à la duchesse de Sussex de ne pas voyager pour les funérailles, bien qu’il ait également été suggéré qu’elle restait à la maison car elle « ne voulait pas être le centre de l’attention ».

Et elle aurait encouragé son mari et sa famille à «mettre leurs différences de côté».

Un copain a déclaré: « Meghan a déclaré que sa principale préoccupation en ce moment était de soutenir Harry. Elle a dit qu’elle lui avait laissé le choix d’assister ou non aux funérailles.

« Meghan a dit que c’est à cette époque que la famille devrait se réunir, mettre ses différences de côté et s’unir pour ne faire qu’un.

« Elle a dit que c’est ce que le prince Philip voudrait et qu’elle est prête à pardonner et à aller de l’avant. »

Ils ont ajouté: « Meghan a dit que c’était le moment opportun pour Harry de réparer sa relation avec son frère et son père. »

Harry – qui est revenu seul au Royaume-Uni – est sous stricte quarantaine à Frogmore Cottage Crédits: Getty – Contributeur

Cela signifie que le couple se verra probablement peu de temps avant le début des funérailles Crédits: Getty

Les funérailles du prince Philip auront lieu samedi