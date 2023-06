Kate Middleton porte une jupe blanche sur un court de tennis avec Roger Federer – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : OLIVER/EPA-EFE/Shutterstock

Kate Middleton, 41 ans, avait l’air décontracté en blanc lors d’un bref match de tennis plus tôt ce mois-ci. La duchesse de Galles a été photographiée en train de discuter et de jouer le match avec un joueur de tennis suisse Roger Federer, 41 ans, alors qu’elle portait un haut sans manches et une jupe assortie. Elle avait également ses longs cheveux tirés en queue de cheval et des baskets blanches alors qu’elle tenait une raquette de tennis et montrait ses compétences pendant ce moment mémorable.

Roger, qui avec Kate, passait du temps avec les Ball Boys and Girls à Wimbledon à Londres, en Angleterre, lors de leur rencontre, également habillé avec style. Il portait un pull blanc à col en V avec une doublure turquoise, un short blanc, des chaussettes blanches et des baskets blanches. Selon Personnes.

Une vidéo de Kate et Roger passant du temps avec les personnes impliquées dans l’organisation a également été publiée sur la page YouTube officielle de Wimbledon au cours du week-end. Dans le clip, la beauté royale et l’athlète ont serré la main de ceux qui les ont rejoints sur le terrain et leur ont posé des questions. « Cela vous incite-t-il à vous mettre au tennis ? Kate a demandé au groupe alors qu’ils étaient au milieu d’un match avec eux.

En plus de faire les gros titres avec Roger et les adolescents cette semaine, Kate a attiré l’attention pour avoir porté une incroyable robe rouge à Royal Ascot cette semaine. Elle a été rejointe par son mari Prince William, qui portait un gilet gris et bleu qui comprenait une cravate et un blazer avec une queue. Ils portaient également tous les deux des chapeaux assortis à leurs tenues et les cheveux de Kate étaient relevés alors qu’elle accessoirisait avec des boucles d’oreilles.

La mère de trois enfants a également séduit au Trooping the Colour plus tôt ce mois-ci. Elle a enfilé une robe vert émeraude avec des bijoux bleus et argentés. Ses cheveux ont été relevés et elle a ajouté des boucles d’oreilles assorties avec un maquillage d’apparence naturelle alors qu’elle saluait les spectateurs avec des membres de la famille royale, y compris son fils Prince-Georges9, pendant Roi Charègles IIIla première fête d’anniversaire de.

