Kate Middleton porte un survêtement pour un match de rugby en fauteuil roulant en Angleterre

Kate Middleton est connue pour son caractère compétitif et n’hésitera pas à se lancer dans un jeu, qu’il s’agisse de tennis, de hockey ou de voile autour du monde.

La princesse de Galles a enfilé des sweats bleu marine pour une partie de meurtre-ball – plus communément appelé rugby en fauteuil roulant – pour célébrer le pouvoir de l’inclusivité à l’Université de Hull, dans le nord-est de l’Angleterre.

Middleton semblait de bonne humeur tout au long de la rencontre malgré les bandages sur sa main droite.

En septembre, elle se serait blessée à quelques doigts après un incident avec ses trois enfants – Prince George, 10 ans, Princess Charlotte, 8 ans, et Prince Louis, 5 ans – alors qu’ils jouaient sur un trampoline.

« Célébrer le pouvoir de l’inclusivité au sein de la Rugby League », a partagé le compte Kensington Royal sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« C’est formidable d’en savoir plus sur le Centre d’excellence de @hullfcofficial à @UniOfHull, qui offre aux étudiants une combinaison de coaching et de formation pour les aider à progresser dans le sport professionnel. »

Une autre vidéo partagée par le compte X officiel de l’équipe montrait Kate frappant le ballon de manière experte.

« J’ai réussi, Votre Altesse Royale », a écrit le Hull FC.

Princesse Kate est apparue sur le podcast « The Good, The Bad, & The Rugby » aux côtés de son mari, le prince William, de la princesse Anne et du cousin du couple, Mike Tindall, en septembre alors que le groupe plaisantait sur la nature compétitive de Middleton.

« Je ne vais pas dire que vous êtes ultra compétitif », a déclaré Tindall sarcastiquement.

Elle a répondu : « Je ne suis pas du tout compétitive. »

« Je l’ai vue jouer au bière-pong ! » Tindall a ajouté. Prince William a déclaré que le jeu finit généralement par se résumer à « qui peut se surpasser mutuellement ».

Middleton a ajouté qu’elle et le prince William n’avaient jamais « réellement réussi à terminer une partie » en jouant au tennis de table ensemble. « Cela devient un défi mental entre nous deux », a-t-elle expliqué.

Plus tôt cette année, le prince William et Kate ont pédalé côte à côte lors d’une visite de classe de spinning dans le sud du Pays de Galles. Elle a finalement remporté la course et un trophée d’or.

En juin, Kate a renoué avec le grand tennisman Roger Federer pour entraîner les ramasseurs de balles et les ramasseurs de balles sur le terrain de Wimbledon.

« Avec la discipline et tout ce que vous avez appris ici, vous pourrez l’appliquer à de nombreux autres aspects de votre vie. Des choses comme la confiance. Et comme vous le dites… ce sentiment de fierté d’être présent dans tout des tribunaux, en fait, est un moment très important », a déclaré Middleton.