Kate Middleton porte un short blanc tout en soutenant la course à la voile – Hollywood Life

Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Kate Middleton, 40 ans, était magnifique en prenant la haute mer le 31 juillet ! La duchesse de Cambridge portait un pull bleu marine à rayures blanches et un short blanc à boutons dorés alors qu’elle assistait au Grand Prix de voile de Grande-Bretagne à Plymouth dans le Devon. Elle avait les cheveux détachés et a complété son look avec des baskets blanches alors qu’elle accessoirisait avec de petites boucles d’oreilles.

La belle a souri et a fait signe aux caméras alors qu’elle participait à l’événement, qui était une “Course du Commonwealth” amicale entre l’équipe de Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande autour de la côte sud de l’Angleterre. Une fois qu’elle a séduit avec sa tenue appropriée, elle s’est changée en combinaison GBR et casquette grise avant de rejoindre Sir Ben Ainslie, le marin le plus titré de l’histoire olympique, et le reste de l’équipage britannique. Elle a rencontré Ben pour la première fois aux Jeux olympiques de Londres en 2012, où il a remporté sa quatrième médaille d’or olympique.

Avant de monter à bord du bateau, Kate aurait également rencontré des jeunes tout en participant aux activités du 1851 Trust visant à promouvoir la durabilité. C’est alors que le groupe a découvert les herbiers marins, qui sont l’un des outils naturels les plus importants pour contrer les dommages causés aux climats, et a fabriqué des tapis d’herbiers marins à planter au large de Plymouth South, censés aider à améliorer la santé marine et contribuer à la capture du carbone bleu. , selon PERSONNES. Étant donné que Kate est la marraine royale de la fiducie de 1851, qui vise à inspirer les jeunes à explorer la science et la technologie, sa visite et sa participation ont été mémorables.

Pendant que Kate s’amusait à l’événement de voile, son mari, Prince William, a fait une apparition à la finale de l’Euro 2022. Avant la compétition, il s’est rendu sur Twitter pour partager une adorable vidéo avec sa fille Princesse Charlotte, qu’il partage avec Kate. Ils ont tous deux envoyé des mots d’encouragement à l’équipe de football féminine d’Angleterre, dans le clip.

“Nous souhaitons tous les deux bonne chance aux Lionnes ce soir”, a déclaré William. “Vous avez incroyablement bien réussi dans la compétition et nous vous soutenons jusqu’au bout.” Charlotte a suivi le message de son père avec ses propres mots, qui comprenaient : « Bonne chance, j’espère que tu gagnes ! Au revoir.”