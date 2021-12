Kate Middleton porte un pull de Noël sauvage pour un concert de chants de Noël — Voir la vidéo

C’est la saison où nous enfilons maintenant nos vêtements de fête et Kate Middleton a certainement rempli sa mission lorsqu’elle a porté un pull de Noël rouge et blanc sauvage pour un spécial de vacances à venir.

Cela pourrait être considéré, au mieux, comme un délit du Capitole (ou, au pire, comme une trahison à la limite) pour un citoyen britannique de se référer à quoi que ce soit. Kate Middleton porte comme « moche ». Cependant, la duchesse de Cambridge a peut-être participé par inadvertance à la tradition américaine du « Ugly Christmas Sweater » dans l’avant-première du prochain Chants royaux : Ensemble à Noël concert. « Je suis tellement excitée d’accueillir » Ensemble à Noël « ici à l’abbaye de Westminster », a déclaré Kate, 39 ans, dans l’aperçu de l’émission spéciale ITV1.

Le concert Christmas Carol organisé par la duchesse de Cambridge à @wabbey sera diffusé la veille de Noël à 19h30 le @ITV

Kate dit qu’elle est « excitée d’accueillir » le concert « Ensemble à Noël » impliquant ses œuvres caritatives et des personnes qui se sont surpassées en 2021 🎄 pic.twitter.com/gqVMexSahh – Chris Ship (@chrisshipitv) 17 décembre 2021

Dans l’extrait, Kate portait un cardigan rouge avec des boutons blancs, un large col blanc et des motifs de roses blanches verticales. celui du prince William la meilleure moitié avait les cheveux lâchés dans de magnifiques tréteaux bouclés, qui encadraient parfaitement son visage. Dans l’ensemble, pour être juste envers la duchesse, l’apparence générale – y compris le haut festif – était plutôt aller chercher. D’un autre côté, le cardigan de Kate ne serait pas déplacé si quelqu’un l’écrivait à sa fête « Ugly Holiday Sweaters ». Bien sûr, ce ne serait pas gagner, mais il pourrait obtenir une mention spéciale lors de la remise des prix.

Chants royaux : Ensemble à Noël verra Kate organiser une nuit de chants festifs et de foi. Chanteurs Ellie Goulding, Léona Lewis, et Tom Walker effectuera. Le prince William, 39 ans, livrera une lecture de la Bible chrétienne (Luc 2:1-7, par GENS). L’événement a réuni plus de 1 000 invités, dont toute la famille Middleton. « Grâce à notre séparation des autres, on nous a rappelé à quel point la connexion humaine est puissante pour nous tous », a écrit Kate dans le programme du concert, par GENS. « À quel point nous avons besoin les uns des autres. Et comment aimer et ressentir un sentiment d’appartenance les uns aux autres peuvent apporter du réconfort dans les moments difficiles. L’importance d’être simplement ensemble.

Avant le concert royal, Kate et William ont publié leur carte de vacances 2021, qui mettait en vedette leurs enfants – Prince George, 8, Princesse Charlotte, et 3 ans Prince Louis. La photo a été prise lors d’un voyage en famille en Jordanie, ils se sont donc habillés en conséquence pour le temps plus chaud. William et ses garçons portent des shorts et des polos à manches courtes, tandis que Kate et Charlotte portent des robes fluides. « Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager une nouvelle photo de leur famille », a déclaré le palais de Kensington dans un communiqué accompagnant la carte.