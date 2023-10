Kate Middleton porte un look tout beige à l’université locale : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Kate Middleton, 41 ans, a fait tourner les têtes dans un ensemble entièrement beige le 11 octobre ! La princesse de Galles est sortie vêtue d’un pull douillet et d’une jupe crème assortie lors de sa visite à l’université de Nottingham Trent. Kate a accessoirisé sa tenue avec des boucles d’oreilles dorées comportant des perles, un sac à main beige assorti et des talons en daim nude. La femme de 41 ans a également coiffé ses tresses brunes en vagues de plage avec une partie centrale.

La mère de trois enfants a choisi de porter ce superbe ensemble lors de sa visite à l’université à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, comme le rapporte PERSONNES. Kate s’est rendue à l’université et aurait contacté les étudiants au cours du nouveau semestre. « La princesse tient à ce que les jeunes disposent des bons outils pour prendre soin de leur bien-être mental, notamment en ce qui concerne la compréhension et la gestion de leurs propres émotions », a déclaré le bureau de Kate au palais de Kensington au magazine dans un communiqué.

« Elle s’efforce également d’encourager les jeunes à développer des facteurs de protection clés tels que des relations saines et des communautés autour d’eux, qui les aideront à jeter des bases plus solides tout au long de leur vie », ont-ils ajouté.

À l’école, Kate a participé à quelques ateliers avec les élèves, notamment un « pas en cercle ». L’atelier contribue à renforcer « la confiance, à gérer leur bien-être de manière proactive et à les sensibiliser au large éventail de réseaux de soutien à leur disposition ».

La veille, Kate était sortie avec son mari, Prince William, pour un autre événement lié à la Journée mondiale de la santé mentale. Au cours de cette sortie, elle a porté un blazer jaune vif avec un tailleur-pantalon entièrement noir en dessous. William avait l’air pimpant dans un costume noir classique. Kate a également prononcé un discours lors du forum afin de souligner l’importance de la santé mentale.

« Aujourd’hui, plus que jamais auparavant, les gens se sentent habilités à parler de leur santé mentale. Il s’agit d’un grand pas en avant. William et moi continuons d’être inspirés de voir des jeunes, comme vous tous ici aujourd’hui, mener cette charge – en étant particulièrement courageux en ayant vous-même certaines de ces conversations », a-t-elle déclaré, tel que rapporté par PERSONNES le 10 octobre. « En tant que génération, vous valorisez et parlez davantage de votre santé mentale que quiconque avant vous – quelque chose que nous admirons et applaudissons vraiment. »

La semaine dernière, Kate a également bouleversé son look de tailleur-pantalon au quotidien et a porté des pantalons de survêtement lors d’une partie de rugby en fauteuil roulant.