Kate Middleton porte les boucles d’oreilles de la reine décédée et le diadème de la princesse Margaret – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Comportement royal. Kate Middleton était une pure élégance lors d’une réception à Buckingham Palace pour le corps diplomatique le mardi 6 décembre.

La princesse de Galles, 40 ans, stupéfaite alors qu’elle accueillait des invités en plus de son mari Prince William40 ans, son père Roi Charles74, et Reine consort Camila75. Aucun membre de la famille royale ne semblait inquiet Prince-Harry et de Meghan Markle dit tout Netflix docu-séries, qui sortira le jeudi 8 décembre.

Kate était le centre d’attention dans son rouge Jenny Packham robe. La robe à manches longues était pleine de paillettes écarlates et tombait élégamment sur le sol. Parfaitement adaptée, la robe étreignait sa silhouette svelte tout en restant sage. Et tandis que la robe de Kate était clairement éblouissante, ce sont ses bijoux qui ont vraiment fait parler les gens.

Embrassant ses fonctions royales, Kate a secoué plusieurs héritages magnifiques à l’événement. Elle a surmonté sa magnifique tresse brune avec le délicat diadème de fleur de lotus, autrefois porté par Princesse Marguerite. Encadrement de son visage, étaient une paire de de la reine Elizabeth II propres pendants d’oreilles Diamond Frame.

Le look très officiel s’est poursuivi avec l’Ordre de la famille royale orné de la reine, un souvenir personnel offert par le monarque à la royauté féminine. La ceinture bleue de l’Ordre royal de Victoria du monarque offrait une dose chic de contraste.

L’apparition de la famille a eu lieu le soir même où Harry et Meghan ont reçu le Ripple Of Hope Award à New York, avant la sortie de leur Netflix documentaire sur leur passage dans la famille royale. Gagnants précédents inclus Joe Biden, Barack Obamaet Hillary Clinton.

Lady Susan Hussey : 5 choses à savoir sur la marraine du prince William qui a démissionné après des accusations de racisme

Au cours de l’événement, Meghan a expliqué pourquoi elle avait décidé de parler de sa lutte contre les pensées d’automutilation, qu’elle avait précédemment admis avoir commencé pendant qu’elle était royale. « Je ne veux pas que quiconque se sente seul », a-t-elle déclaré. “Nous devons tous, quand nous le pouvons, si nous nous sentons assez courageux, parler honnêtement de votre propre expérience.”

En avant-première pour leur Harry et Meghan docu-séries, les Sussex accusent le Palais de planter des histoires et de travailler contre eux. À la fin de la bande-annonce, Harry révèle : « Personne ne connaît toute la vérité. Nous connaissons toute la vérité. D’autres seront révélés lorsque Harry et Meghan sort le 8 décembre 2022 via Netflix.