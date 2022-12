Kate Middleton porte le tour de cou émeraude de Diana aux Earthshot Prize Awards – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Prince William40 et Kate Middleton, 40 ans, a visité l’Amérique pour la première fois en huit ans lorsqu’ils ont atterri à Boston, MA le 30 novembre pour assister aux Earthshot Prize Awards et à d’autres événements. Le prince et la princesse de Galles se sont présentés au MGM Music Hall pour célébrer la cérémonie Earthshot aux côtés d’autres célébrités le 2 décembre et avaient l’air incroyable. Kate a brillé dans une robe vert émeraude à épaules dénudées qui correspondait à son collier ras du cou émeraude autrefois porté par feu princesse Diana (voir le look de Diana ICI).

La femme de 40 ans portait ses tresses brunes dans les vagues classiques d’Hollywood et accessoirisée avec une paire de boucles d’oreilles en émeraude gouttelettes assorties à son tour de cou. Kate a complété son look avec une paire d’escarpins dorés scintillants et un élégant fard à paupières fumé marron. William, pour sa part, avait l’air fringant dans un smoking en velours bleu marine avec un nœud papillon noir et une montre en argent.

En plus de William et Kate, d’autres visages célèbres qui ont assisté à l’événement, qui rend hommage aux innovateurs qui aident à réparer la planète, comprenaient Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding et Chloé x Hallequi ont tous joué. Rami Malek, Catherine O’Hara et Shailene Woodley étaient également présents pour remettre les prix. Comme elle l’a fait l’année dernière, Kate a remis l’un des prix et William a prononcé un discours de clôture.

Avant leur dernière apparition à la cérémonie de remise des prix, William a fait ses débuts sur TikTok pour promouvoir la cérémonie. Dans la vidéo, qui a été publiée sur la page officielle du prix Earthshot et peut être vue ci-dessous, on pouvait le voir en train de dire : « Le prix Earthshot va… » tout en regardant et en souriant à la caméra frontale. Il l’a ensuite posé sur le sol et s’est déplacé comme pour marcher dessus. Un texte qui disait “Boston, ce vendredi 2 décembre” a ensuite clignoté sur l’écran, alors que la vidéo avançait rapidement à travers les photos des 15 finalistes nominés pour les prix dans cinq catégories, dont Protect and Restore Nature, Clean Our Air , Relancez nos océans, construisez un monde sans déchets et réparez notre climat.

@theearthshotprize Ensemble, nous rendrons l’impossible possible et réparerons notre planète cette décennie. #savetheplanet #climatechange #EarthshotPrizeBoston2022 #climateaction #explore #Earthshotprize #nature #PrinceWilliam ♬ son original – Le prix Earthshot

En plus d’assister aux Earthshot Prize Awards, William et Kate prévoyaient de se présenter à divers autres événements à Boston. Ils ont d’abord été accueillis à l’hôtel de ville de Boston, où le maire Michelle Wu et ambassadeur Caroline Kennedy a aidé à lancer le compte à rebours de la remise des prix, mercredi. Jeudi, ils sont ensuite allés voir le travail que font les organisations basées à Boston pour créer un monde plus durable et ont appris certaines des technologies innovantes utilisées à Greentown Labs à Somerville. Ils ont également entendu parler de Roca, une organisation à but non lucratif qui travaille depuis 35 ans pour créer une approche cohérente pour sauver et aider à changer le parcours de vie des jeunes à haut risque.

Le même jour que l’événement Earthshot, Kate a également effectué une visite en solo au Center on the Developing Child de l’Université de Harvard. Pendant son séjour, elle a appris certaines des meilleures pratiques qui peuvent être rapportées à sa propre Fondation royale et au Centre pour la petite enfance alors qu’elle poursuit son travail de pionnière. Enfin, le couple royal a visité le John F. Kennedy Bibliothèque et musée présidentiels. C’est la mission Moonshot du président John F. Kennedy, qui a aidé l’Amérique à envoyer un homme sur la lune, qui a inspiré le prix Earthshot.