Kate Middleton portait une robe verte pour l’événement et les compétences Photoshop de Twitter livrées

Kate Middleton et le prince William ont assisté aux Earthshot Prize Awards lors de leur voyage à Boston et la robe de Kate est involontairement devenue le centre d’attention sur Internet. Alors que son tour de cou en diamants et émeraudes appartenait à feu la princesse Diana, la robe de Kate a été louée sur une plateforme de location britannique appelée HURR, a rapporté ELLE. Jusqu’ici tout va bien, n’est-ce pas ? Le problème – et les mèmes – est dû à la couleur de la robe Solace London de Kate : un vert citron.

Si vous avez utilisé Internet au cours de la dernière décennie, vous savez ce qui se passe à partir de là. La couleur verte – la substance de l’écran vert – conduit à des bouffonneries douteuses de Photoshopping par les internautes. Kate reçoit actuellement le même traitement. D’une part de pizza aux hashtags Twitter en passant par le Grinch (parce que, évidemment), Twitter s’est amusé avec Photoshop sur sa robe.

Option A : habillée par des gens qui n’ont jamais été sur ce site Internet Option B : ils la détestent – Amanda Bwer (@heyprofbow) 2 décembre 2022

Le palais de Buckingham a récemment fait face à de la chaleur en ligne à cause d’allégations de «racisme» après la démission de la marraine du prince William à la suite de remarques controversées faites à un travailleur caritatif britannique noir lors d’un événement. Lady Susan Hussey était une assistante de la reine Elizabeth II et une ancienne bras droit de la reine Camilla. Elle s’est excusée à la suite de la controverse après que Ngozi Fulani, fondatrice de l’association caritative londonienne Sistah Space, ait partagé sur Twitter une série de questions qui lui avaient été posées par Lady Susan.

Le porte-parole officiel du prince William au palais de Kensington a déclaré que “le racisme n’a pas sa place dans notre société”, a rapporté PTI. “Les commentaires étaient inacceptables, et il est juste que l’individu se soit retiré avec effet immédiat”, a ajouté le porte-parole. Buckingham Palace a également déclaré dans un communiqué que l’incident avait été pris extrêmement au sérieux et qu’une enquête avait été ouverte.

