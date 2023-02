Kate Middleton partage une photo d’elle-même bébé dans le cadre d’une campagne pour la petite enfance

Kate Middleton a partagé samedi une nouvelle photo d’elle-même bébé avec ses parents sur ses réseaux sociaux, exhortant les autres à faire de même.

La mère de trois enfants a déclaré que la photo prise par sa mère faisait partie de sa campagne #ShapingUs lancée la semaine dernière qui met l’accent sur le rôle vital que jouent les années de la petite enfance dans la formation du genre d’adultes que les gens deviennent.

Au début des années 1980, bébé Kate, vêtue d’une robe en dentelle blanche avec de petites fleurs jaunes, tend la main vers le visage de son père alors qu’il l’embrasse.

La princesse de Galles a été franche sur les questions concernant la santé des enfants.

“Les visages sont le meilleur jouet d’un bébé”, a-t-elle cité dans le post.

“Ce week-end, nous aimerions que vous passiez tous du temps avec vos amis, votre famille, vos collègues et vos communautés pour parler de votre petite enfance et de la façon dont elle a façonné votre vie”, a-t-elle écrit.

Elle a ajouté : “J’espère que vous envisagerez également de vous joindre à moi pour partager une photo de vous avant votre cinquième anniversaire afin d’aider à ces conversations et de partager des sourires et des souvenirs aussi.”

Le message de la princesse de Galles a incité les gens à partager leurs propres photos de bébé, y compris des célébrités comme Jamie Oliver.

Dans un message vidéo la semaine dernière, Kate a déclaré que bien que les années de la petite enfance soient si cruciales, “en tant que société, nous passons actuellement beaucoup plus de temps sur la vie future. Aujourd’hui, le Royal Foundation Center for Early Childhood lance une nouvelle campagne, ‘ Façonner nous », pour sensibiliser à l’impact qui change la vie que nous pouvons avoir lorsque nous construisons un monde solidaire et stimulant autour des enfants et de ceux qui s’occupent d’eux.”

Elle a ajouté qu’en consacrant du temps et de l’énergie à ces “années de prévention, nous pouvons faire une énorme différence pour la santé physique et mentale et le bonheur des générations à venir”.

Le prince William et Kate ont déménagé leur famille de Londres dans le cottage plus calme d’Adélaïde à Windsor avant le début de la nouvelle année scolaire où leurs enfants – le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans, ont commencé à fréquenter la préparation préparatoire de Lambrook à proximité. école.