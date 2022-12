Kate Middleton parle aux enfants de Boston en tailleur-pantalon bordeaux – Hollywood Life

Voir la galerie





Kate Middleton40 ans, avait l’air d’avoir beaucoup aimé rencontrer des enfants à Somerville, MA lors de son voyage à Greentown Labs, un site dédié à “résoudre la crise climatique par l’entrepreneuriat et la collaboration”, le 30 novembre. La princesse de Galles a été rejointe par son mari, Prince William, alors qu’elle portait un tailleur-pantalon bordeaux et des talons assortis tout en étant accueillie à l’extérieur par les jeunes. Elle avait les cheveux lâchés et bouclés et tenait un sac à main bordeaux assorti, alors que William portait un blazer noir sur un pull bordeaux et un pantalon noir.

À un moment donné, le couple royal s’est approché d’un petit garçon déguisé en membre de la garde royale. Kate avait l’air très impressionnée et ravie de l’effort de sa tenue, qui comprenait une tunique rouge et un chapeau en peau d’ours, alors qu’elle s’accroupissait et lui parlait un peu. Il lui a également remis un bouquet de roses rouges adorables alors qu’il les accueillait tous les deux au laboratoire et elle l’a gracieusement remercié.

La visite de Kate et William à Somerville était l’un des différents endroits où ils se sont arrêtés lors de leur voyage dans la région de Boston cette semaine. C’était leur premier voyage en Amérique depuis 2014 et cela a attiré beaucoup d’attention car ils ont reçu un accueil chaleureux de la part de nombreux politiciens et résidents locaux. L’une des autres grandes apparitions qu’ils ont faites était aux Earthshot Prize Awards, un événement annuel qui récompense ceux qui aident à trouver et à développer des solutions qui répareront la planète.

Kate avait l’air incroyable dans une robe vert émeraude à épaules dénudées lors de l’événement tandis que William était beau dans un smoking classique noir et blanc. La jolie royale a également accessoirisé son look avec l’un des regrettés princesse Dianales colliers émeraude et diamants de et les boucles d’oreilles pendantes assorties. Diana portait autrefois le bijou accrocheur comme coiffe en 1985.

En plus de Kate et William, d’autres stars ont brillé sur le tapis et à l’intérieur du MGM Music Hall, où a eu lieu la cérémonie de remise des prix. Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding et Chloé x Halletous exécutés, et Rami Malek, Catherine O’Hara et Shailene Woodley décerné des récompenses. Comme elle l’a fait l’année dernière, Kate a remis l’un des prix et William a prononcé un discours de clôture.