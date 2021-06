Kate Middleton n’est «pas du genre à se mettre en colère» et «veut juste réunir la famille» au milieu du drame de Meghan et Harry

KATE Middleton n’est « pas du genre à se mettre en colère » et veut réunir la « famille » royale au milieu des drames douloureux de Meghan et Harry, affirme une source.

La duchesse de Cambridge, 39 ans, axée sur la famille, espère « atténuer le stress et la tristesse de son mari », a-t-on révélé.

La duchesse de Cambridge a été décrite comme un « arbitre brillant » par ses proches Crédit : Getty Images – Getty

La duchesse de Cambridge pourrait ne pas figurer sur la liste des invités lorsqu’une statue de la princesse Diana sera dévoilée cette semaine – ce qui signifie que William et Harry pourraient se rencontrer sans le » pacificateur « .

L’experte royale Camilla Tominey a écrit sur la rupture entre les princes Harry et William à la suite du révélateur explosif d’Oprah Winfrey avec Meghan Markle.

Elle a déclaré dans The Telegraph qu’il était « peut-être en train de dire que le duc et la duchesse de Cambridge n’ont toujours pas regardé l’interview d’Oprah Winfrey de Harry et Meghan du début à la fin ».

Le major à la retraite Harry, 36 ans, a accepté le chat d’Oprah Winfrey dans les 24 heures suivant la perte de ses titres militaires lors de l’accord final du Megxit de février.

Le duc amer a déclaré au monde qu’il avait été « coupé financièrement » par son père, le prince Charles, lorsque lui et Meghan ont quitté le Royaume-Uni pour lancer une nouvelle vie aux États-Unis.

Tominey a cité une source disant de Kate Middleton : « La duchesse n’a pas du tout dit grand-chose sur Oprah.

« Je pense que les commentaires sur la robe des demoiselles d’honneur étaient le cadet des soucis. Et elle n’est pas vraiment du genre à se plaindre de ce genre de choses.

« Elle essaie juste d’aider à rassembler la famille et à soulager le stress et la tristesse de son mari. »

Il vient comme:

Meghan avait affirmé que Kate l’avait fait pleurer lors d’un essayage de demoiselle d’honneur avant son grand mariage.

Mais le journaliste à l’origine de l’histoire originale – qui prétendait qu’en fait Meghan avait fait pleurer Kate – s’en tient à ses sources.

Le prince Harry s’est plaint à Oprah Winfrey d’être «coupé financièrement» après le Megxit Crédit : Getty

Cependant, les chiffres ont montré que le couple avait reçu une part de 4,45 millions de livres sterling du prince Charles Crédit : AP

La source de Tominey a été citée disant que la question primordiale était de savoir si le prince William pouvait mettre de côté la douleur et les dommages causés par Harry « pour revenir à l’endroit où il était autrefois avec son frère.

« C’est très difficile quand la confiance a pratiquement disparu. »

La source anonyme faisait référence à la fureur du palais après que les détails des pourparlers de paix privés des Sussex avec Charles et William aient été divulgués à une émission de télévision américaine aux heures de grande écoute.

Gayle King, une amie de Meghan soucieuse de sa vie privée, a déclaré que les discussions étaient « improductives ».

Kate avait cependant dit à des amis qu’elle ne pensait pas qu’il était trop tard pour « les ramener » dans le giron royal, selon Tominey.

Mais cela pourrait s’avérer difficile car la duchesse de Cambridge pourrait rester à la maison pour la cérémonie de dévoilement de la statue, après que les responsables du palais ont déclaré que les princes ne seraient désormais rejoints que par la famille proche de Diana.

Harry est déjà rentré au Royaume-Uni pour l’événement poignant, qui aura lieu dans le Sunken Garden du palais de Kensington le 1er juillet – la date du 60e anniversaire de Diana.

Ce sera la première fois que William et Harry se rencontreront face à face depuis leurs retrouvailles aux funérailles du prince Philip en avril.

Les couples royaux ne sont plus proches Crédit : Alamy

Kate Middleton pourrait ne pas figurer sur la liste des invités lorsqu’une statue de la princesse Diana sera dévoilée le 1er juillet, affirme-t-on

William a déjà qualifié sa femme de « pacificatrice » – et on l’a vue prendre du recul pour lui permettre, à lui et à Harry, de parler en privé lors des funérailles de leur grand-père.

Et alors que des millions de personnes espéraient que la conversation initiale signalait une réconciliation, un auteur royal a récemment affirmé que le couple avait ramé à la seconde où ils étaient hors de vue de la presse.

Robert Lacey – l’auteur du livre explosif Battle of Brothers, qui se penche sur la querelle entre les deux hommes – affirme qu’un ami lui a dit: « Ils étaient là, à la gorge l’un de l’autre aussi férocement que jamais.

« La rage et la colère entre ces deux-là sont devenues incroyablement profondes. Trop de choses dures et blessantes ont été dites. »

Maintenant, il est affirmé que l’événement de jeudi pourrait servir à approfondir les différences entre les hommes – après que les plans du palais de Kensington d’inviter une série d’organisations médiatiques britanniques auraient été annulés par Harry.

Pourtant, début juin, le Sun a écrit sur le fier oncle de Kate, Gary Goldsmith, décrivant sa nièce comme un « arbitre brillant ».

Elle est réputée pour être extrêmement proche de sa famille et une fervente partisane du clan Royal.

L’oncle de Kate Middleton l’a décrite comme une pacificatrice Crédit : Getty

L’agent de recrutement basé à Ibiza se dit « étonné » par les remarques cinglantes que le duc de Sussex a faites à propos de la famille royale depuis son déménagement aux États-Unis.

S’adressant à Closer, il a déclaré: «Si Harry ne maîtrise pas et n’arrête pas cet épisode complaisant, il n’y aura bientôt plus de terrain d’entente ou de relation à reconstruire.

« Mais si quelqu’un peut apporter la paix à la famille royale, Kate le peut. Kate est une brillante arbitre et pacificatrice.

« Chaque os de son corps sert à se faire des amis et à faire de son mieux… elle essaie de servir de médiateur. »

Le prince William est « préoccupé » par le fait que son frère aille trop loin avec ses « bombes de vérité » blessantes et unilatérales.

Le duc craindrait que son jeune frère ne nuise davantage à ses relations avec la famille royale à l’avenir.

