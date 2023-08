Kate Middleton ne passe pas d' »appels tard dans la nuit » au prince Harry, selon les experts: elle « a jeté les mains en l’air »

Kate Middleton ne se met pas au milieu des frères qui se battent.

Plusieurs experts royaux ont déclaré à Fox News Digital que la princesse de Galles ne tentait pas de nouveaux pourparlers de paix avec le prince Harry à la suite d’informations selon lesquelles elle aurait passé des « appels tard dans la nuit » à son beau-frère.

Le magazine britannique Closer a affirmé que la mère de trois enfants, mariée au frère aîné de Harry, le prince William, avait contacté l’homme de 38 ans « pour lui dire de garder la tête haute et de ne pas trop s’inquiéter de ces revers temporaires. «

Les représentants du duc de Sussex et du palais de Kensington n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La relation entre le prince de Galles et le duc de Sussex serait tendue après la sortie royale orageuse de Harry en 2020 aux côtés de sa femme Meghan Markle.

« Mes contacts au palais de Kensington m’ont dit que cette histoire n’était pas vraie », a déclaré Kinsey Schofield, animateur du podcast « To Di For Daily ».

« La princesse de Galles ne passe pas d’appels nocturnes au prince Harry », a souligné Schofield. « Une part importante du mécontentement de William envers Harry tourne autour du fait que Harry et Meghan discutent si ouvertement de Catherine avec Oprah et au sein de [Harry’s memoir] ‘De rechange.’ Catherine est très respectueuse des sentiments du prince William et n’irait pas dans son dos pour exécuter quoi que ce soit… L’idée qu’elle sorte du lit pour passer des appels téléphoniques est assez idiote. »

« William et Catherine ne reçoivent pas de mises à jour régulières sur Harry et Meghan, donc Kate ne serait pas au courant des difficultés qu’Harry aurait à lui conseiller de » garder la tête haute « », a expliqué Schofield. « Le prince et la princesse de Galles sont concentrés au laser sur leurs objectifs pour 2023 et ne sont pas distraits par le drame qui semble suivre les Sussex. Ils se sont fait un devoir de prendre leurs distances. Pendant ce temps, Harry est provocant et insistera sur le fait qu’il n’y a pas ‘pas de « difficultés ».

« Personnellement, je ne crois pas qu’Harry parlerait à Catherine en privé sans la bénédiction de Meghan », a ajouté Schofield.

William et Harry, qui étaient autrefois proches, se sont séparés depuis que le couple a fait sa sortie royale. Lors du couronnement du roi en mai, les frères n’ont jamais été vus se parler ni même se reconnaître. Après la cérémonie, Harry retourna rapidement en Californie.

La rupture de la relation entre les frères aurait commencé avant que le duc et la duchesse de Sussex ne disent « oui ». En 2019, la correspondante de Vanity Fair et auteure royale Katie Nicholl a participé au documentaire TLC « Kate v. Meghan: Princesses at War? » où elle a affirmé que William, 41 ans, était de plus en plus inquiet pour son frère et sa romance éclair avec Markle, 42 ans. Le couple a annoncé ses fiançailles en 2018.

« William était très inquiet que la relation ait évolué si rapidement », a déclaré Nicholl à l’époque. « Et étant proche de Harry, vous savez, probablement la seule personne assez proche pour dire à Harry : ‘Ça semble aller vite. Tu es sûr ?’ Et je pense que ce qui était censé être un conseil fraternel bien intentionné n’a fait qu’énerver Harry. »

« Harry est extrêmement protecteur envers Meghan », a poursuivi Nicholl. « Il a vu cela comme une critique, il a interprété cela comme si son frère n’était pas vraiment derrière ce mariage, cette union. Et je ne pense pas que les choses se soient bien passées depuis. »

L’actrice de « Suits » est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membre de la famille royale, citant ce qu’il a décrit comme les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. Ils ont déménagé dans la riche ville côtière de Montecito cette année-là.

Le couple s’est assis pour une interview télévisée de deux heures avec Oprah Winfrey, a lancé une série documentaire Netflix en six parties sur leur vie ensemble et Harry a publié ses mémoires les plus vendues.

« Après le Megxit, Kate a fait ce qu’elle a pu pour essayer de réparer le fossé entre les frères », a déclaré Christopher Andersen, auteur de « Le roi. »

« Elle a exhorté William à tendre la main à Harry, et quand l’occasion d’une sorte de percée s’est présentée lors des funérailles du prince Philip [in 2021], Kate s’est physiquement écartée pour que les frères puissent marcher l’un à côté de l’autre et discuter », a-t-il noté. « Malheureusement, rien n’en est sorti. Tout cela appartient au passé à la suite des choses brûlantes que Harry a écrites à propos de William dans « Spare ». »

« Kate a levé les mains », a-t-il poursuivi. « Je doute sérieusement qu’elle passe des appels furtifs à Harry dans le but d’arranger les choses. Ce n’est pas son style ni sa place. Les choses pourraient lui exploser au visage et elle le sait. Elle est notoirement prudente – c’est comme ça qu’elle a où est-elle. »

Le titre « Son Altesse Royale » de Harry a visiblement disparu du site Web de la famille royale mardi, plus de trois ans après que lui et sa femme ont fait leur départ. Dans le cadre de l’accord conclu entre le couple et la famille royale en janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex n’utiliseraient plus leurs titres « HRH » après s’être retirés de leurs fonctions officielles. Les titres de HRH sont prononcés et écrits devant les noms des princes et princesses et de leurs épouses.

Les experts royaux ont convenu que la princesse de Galles, 41 ans, était autrefois proche de Harry.

« Ils se sont fait rire », a déclaré Andersen. « Kate et Harry ont toujours pensé que William prenait les choses trop au sérieux, donc il y avait beaucoup de roulements d’yeux et de rires derrière le dos de l’héritier. »

Un mois avant que le prince et la princesse de Galles ne disent « oui », Harry a décrit Middleton comme « une fille fantastique ».

« J’ai vraiment hâte de la mettre sous mon aile », a-t-il déclaré. « Elle va me prendre sous son aile, probablement.

« J’ai adoré ma nouvelle belle-sœur », écrit-il dans son livre. « Je sentais qu’elle était plus sœur que belle-sœur, la sœur que je n’avais jamais eue et que je voulais toujours, et j’étais ravie qu’elle soit toujours aux côtés de Willy. Ils se rendaient visiblement heureux, et donc j’étais heureux aussi. »

Il a également écrit sur leur première rencontre, disant qu’elle était « insouciante, douce [and] gentil. »

« Elle avait fait une année sabbatique à Florence, connaissait la photographie, l’art », se souvient-il. « Et les vêtements. Elle adorait les vêtements… J’aimais voir Kate rire. Mieux encore, j’aimais la faire rire. Et j’étais assez doué pour ça. »

La commentatrice royale Hilary Fordwich a déclaré que s’il en avait l’occasion, Middleton serait le plus susceptible de faire le premier pas vers une éventuelle réconciliation.

« Son approche pondérée, dérivée du fait de grandir et de maintenir une famille exceptionnellement proche, a été exposée à de nombreuses reprises troublantes », a expliqué Fordwich. « Elle a même dit à ses amis proches, avant l’interview d’Oprah, qu’elle ne pensait pas qu’il était alors trop tard pour » les ramener « . »

« C’était avec beaucoup d’aplomb, et cela semblait en effet tout à fait spontané, lorsque Kate a fait parler les deux frères après le service pour le prince Philip », a-t-elle partagé. « Bien que personne d’autre ne le fasse, de la congrégation familiale de seulement 30 personnes, elle a engagé une conversation polie avec Harry auto-exilé. Elle était une pacificatrice royale avec ses manœuvres entre son mari et son beau-frère, les convoquant dans une conversation. Donc, décrocher le téléphone à ce moment-là est très probable. »

Véritable télévision royale Le co-fondateur Nick Bullen a précédemment déclaré à Fox News Digital qu’à ce stade, une intervention est nécessaire pour lancer les pourparlers de paix.

« Je pense qu’il y a tellement d’eau sous le pont entre William et Harry que la façon dont ils ont l’intention de trouver ce terrain d’entente dépasse la plupart des commentateurs royaux », a expliqué Bullen. « Je pense qu’il doit y avoir un courtage d’une autre personne. Il doit presque y avoir une intervention. Cela nécessite que les deux parties soient disposées à venir à la table. »

« Mais je pense que ça va être très difficile de voir comment cela va se passer », a admis Bullen. « Les gens ont des opinions tellement enracinées. [During] le sacre, le plan de salle a été soigneusement élaboré [so] qu’ils n’auraient pas à avoir d’interaction.… Je pense que cela nécessitera de grandes excuses des deux côtés. Mais qu’ils viennent ou non, je pense que c’est assez improbable. »