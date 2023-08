Kate Middleton montre ses talents de chanteuse dans une vidéo de retour d’une pièce de théâtre à l’école

Avant que la princesse de Galles Kate Middleton n’entre sous les projecteurs royaux, elle a joué sur la scène théâtrale.

Une vidéo qui a refait surface en ligne montre une jeune princesse Kate chantant « Wouldn’t It Be Loverly » dans la comédie musicale « My Fair Lady ».

La production scolaire a eu lieu en 1993 à l’école St. Andrews de Pangbourne. Elle avait 11 ans à l’époque et jouait Eliza Doolittle.

Le rôle d’Eliza Doolittle a été joué par Julie Andrews à Broadway en 1956 et par Audrey Hepburn dans l’adaptation cinématographique de 1964.

Middleton, 41 ans, apparaît dans la vidéo vêtue d’un chemisier à col roulé blanc avec un châle à fleurs enroulé autour de ses épaules et une jupe noire. Ses cheveux étaient coiffés en chignon alors qu’elle tenait un panier de paille.

Ce n’est pas la première fois que la royale montre ses talents musicaux.

En mai, Middleton a fait une apparition surprise lors de la finale du concours Eurovision de la chanson.

L’épouse du prince William a donné une performance préenregistrée au piano dans le segment d’ouverture du concours international de chansons, qu’elle a filmé au Crimson Drawing Room du château de Windsor. Middleton a joué une version instrumentale de la chanson « Stefania » du groupe ukrainien Kalush Orchestra, qui a remporté le concours l’année dernière.

Le compte officiel du prince et de la princesse de Galles a ensuite partagé un clip de la performance sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Une surprise #Eurovision », a écrit la famille royale à côté de la vidéo, ajoutant un emoji de touches de piano.

« Un plaisir de rejoindre Kalush Orchestra dans une performance spéciale de l’entrée @eurovision gagnante de l’année dernière. Profitez du spectacle, Liverpool. »

En décembre 2021, la princesse a montré ses capacités musicales lors de sa première représentation publique lors du concert de chants de Noël qu’elle a organisé à l’abbaye de Westminster. Elle a accompagné le chanteur Tom Walker au piano alors qu’il interprétait sa chanson « Pour ceux qui ne peuvent pas être ici ».

À l’époque, une source a déclaré au magazine People que Middleton avait proposé l’idée. L’initié a ajouté qu’elle avait trouvé « un grand réconfort » en jouant du piano pendant sa mise en quarantaine pendant la pandémie de COVID-19.

« La musique était très importante pour la duchesse pendant les confinements », a déclaré la source. « Elle reconnaît également la manière puissante dont la musique rassemble les gens, en particulier dans les moments difficiles. Pour ces raisons, elle tenait à faire partie de la performance de Tom de cette manière. »

Le prince William et Middleton partagent trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Ashley Hume de Fox News Digital a contribué à ce rapport.