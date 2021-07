Kate Middleton mise en quarantaine après une exposition au COVID, sans symptômes

La duchesse Kate s’auto-isole après avoir été exposée à une personne testée positive pour COVID-19.

« La semaine dernière, la duchesse de Cambridge est entrée en contact avec une personne qui a par la suite été testée positive pour COVID-19 », a déclaré Kensington Palace à USA TODAY dans un communiqué. « Son Altesse Royale ne présente aucun symptôme, mais suit toutes les directives gouvernementales pertinentes. et s’auto-isole à la maison. »

Kate, 39 ans, a été signalée à l’exposition vendredi après-midi et a commencé son isolement de 10 jours, conformément aux directives britanniques. Elle a reçu les deux doses du vaccin COVID-19. Le palais a partagé une photo d’elle recevant son premier coup au Science Museum de Londres le 28 mai.

L’amateur de tennis a passé une partie de la journée de vendredi à Wimbledon, encourageant un match de tennis en double masculin, visitant le site et rencontrant le personnel. Elle était également au stade de Wembley mardi dernier pour regarder le football avec son mari, le prince William, et leur fils aîné, le prince George, pour l’Euro 2020, où l’Angleterre a gagné contre l’Allemagne.

Conformément au régime de test des ménages royaux, Kate est testée deux fois par semaine pour COVID-19 et a été testée avant ses deux récents engagements. À Wimbledon, elle a été photographiée portant un masque alors qu’elle aidait à préparer des gâteaux au thé dans la cuisine.

William et son père, le prince Charles, ont tous deux contracté COVID-19 au printemps dernier.

Le duc de Cambridge s’est présenté en solo lundi matin à un service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul pour les services nationaux de santé du Royaume-Uni. Kate devait l’accompagner et co-organiser un thé en plein air l’après-midi pour le personnel du NHS au palais de Buckingham pour marquer le 73e anniversaire de l’organisation de santé. Le duc et la duchesse sont co-mécènes de NHS Charities Together.

Les invités comprenaient le chef du NHS Simon Stevens; l’infirmière principale May Parsons, qui a administré la première dose du vaccin COVID-19 en dehors des essais cliniques ; Sam Foster, l’infirmière qui a administré la première dose du vaccin Oxford AstraZeneca ; les travailleurs de la santé qui ont traité les premiers patients atteints de COVID-19 en Angleterre ; et ceux qui se sont remis de COVID-19.

Au cours du week-end, le palais de Buckingham a annoncé que la reine Elizabeth II avait remis au NHS une médaille George Cross, seulement la troisième fois qu’une institution recevait le prix civil créé par son père, le roi George VI, qui honore « les actes du plus grand héroïsme ou de le plus de courage dans des circonstances de danger extrême.

