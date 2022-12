Kate Middleton met la «touche finale» à l’arbre de Noël royal en vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Kate Middleton40 ans, est prêt pour Noël et le Chants royaux : ensemble à Noël spécial! La nouvelle princesse de Galles a mis la “touche finale” sur son arbre de Noël royal et celui de sa famille, dans une nouvelle vidéo qui a été publiée pour elle et son mari Prince Williamc’est officiel Twitter compte le 14 décembre. Dans le clip, elle était magnifique dans un pull à col roulé d’hiver à motifs blanc et noir qui avait des boutons sur les manches et un pantalon ajusté noir.

Touches finales avant le #EnsembleÀNoël Carol Service demain 🎄 pic.twitter.com/mixjI8d5TD – Le prince et la princesse de Galles (@KensingtonRoyal) 14 décembre 2022

La beauté avait également ses longs cheveux ondulés et accessoirisés avec de petites boucles d’oreilles alors qu’elle plaçait des ornements sur l’arbre illuminé épique. “Touches finales avant le #EnsembleÀNoël Carol Service demain », lisait la légende du message avec un emoji de sapin de Noël. Une fois partagé, les abonnés du compte n’ont pas pu s’empêcher de répondre avec des mots gentils et enthousiastes.

« Vidéo parfaite ! J’ai hâte », a écrit un abonné, faisant référence à l’émission spéciale de Noël diffusée le 15 décembre.« Notre belle princesse Catherine », a partagé un autre, tandis qu’un troisième a écrit:« Wow, elle est si belle et j’ai hâte de voir TogetherAtChristmas demain. Ce sera une merveilleuse fête qui nous réunira tous dans le bonheur.

La dernière vidéo de Kate vient après qu’elle ait séduit en portant une incroyable robe rouge sur des photos qui ont été publiées par la Royal Foundation of Prince and Princess of Wales au cours du week-end. Les instantanés faisaient également la promotion du prochain chant de Noël spécial et mettaient en vedette Kate posant devant un sapin de Noël dans la robe à la mode Needle & Thread. C’était la deuxième fois qu’elle portait publiquement la tenue. La première a eu lieu lorsqu’elle était au palais de Buckingham pour le sommet sur l’investissement Royaume-Uni-Afrique en janvier 2020.

Quelques jours après la publication des photos promotionnelles, Kate et sa famille, dont William et leurs trois enfants, Prince-Georges9, Princesse Charlotte7 et Prince-Louis, 4 ans, a attiré l’attention pour avoir publié sa photo de carte de Noël annuelle. L’adorable joyau mettait en vedette la famille de cinq personnes se tenant la main tout en marchant dehors et en souriant. “Je partage une nouvelle photo de famille pour la carte de Noël de cette année ! 🎄 », lit-on dans la légende du message.

