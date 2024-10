Kate Middleton marquera un événement familial spécial sans le prince William

Kate Middleton devrait assister à son premier grand événement et célébrer avec sa famille la fin de son traitement contre le cancer.

La princesse de Galles, qui partage des liens étroits avec ses frères et sœurs, marquerait une occasion spéciale avec ses trois enfants, Prince George, 11 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 6 ans.

Le neveu de la princesse Kate, Arthur Matthews, aura six ans mardi et il est prévu que toute la famille se réunisse pour une fête, via Bonjour! Revue.

Pendant ce temps, le prince William pourrait ne pas apparaître aux festivités car il devrait assister à un autre événement le même jour organisé par la NFL Foundation UK.

Arthur est le premier-né de Pippa Middleton et de son mari James Matthews. Le couple partage également deux autres filles, Grace, trois ans, et Rose, un an.

Tout comme Kate partage des liens étroits avec sa sœur Pippa et son frère James, leurs enfants s’aiment également.

James, qui a récemment publié ses mémoires sincères le mois dernier, a expliqué à quel point les enfants sont une présence énorme dans la vie de son fils Inigo, âgé d’un an, qu’il a accueilli avec sa femme Alizée Thevenet.

« Les cousins ​​jouent tous leur rôle en s’occupant d’Inigo. Ils sont sept en tout en ce moment », a déclaré James dans une interview avec Le télégraphe. « Je pense qu’ils sont tous impressionnés par le désordre qu’Inigo peut créer. Mais il y a beaucoup de rires et de rires.

Lorsqu’on lui a demandé comment Kate résistait, James a répondu qu’elle « allait bien » et qu’elle avait « tout le soutien et la concentration dont elle avait besoin ».