Kate Middleton manquera la Colonel’s Review avant Trooping the Color au milieu de sa guérison du cancer

Kate, la princesse de Galles, ne rejoindra pas les autres membres de la famille royale britannique lors d’un événement annuel en juin alors qu’elle poursuit sa guérison d’un cancer.

Kate Middleton, l’épouse du prince William, n’assistera pas cette année à la Colonel’s Review, la cérémonie organisée une semaine avant le Trooping the Colour, le défilé militaire annuel organisé pour marquer l’anniversaire officiel du monarque régnant.

En l’absence de Kate, un général militaire assumera le rôle d’inspecteur lors de la Colonel’s Review, qui se tiendra à Londres le 8 juin, selon le palais de Kensington.

Le palais n’a pas précisé si Kate assisterait à Trooping the Colour, qui devrait avoir lieu la semaine suivante, le 15 juin.

Chris Jackson/Getty Images Catherine, princesse de Galles, assiste au service Carol « Ensemble à Noël » à l’abbaye de Westminster, le 8 décembre 2023, à Londres.

La dernière apparition publique officielle de Kate a eu lieu en décembre, lorsqu’elle a assisté à un service du matin de Noël à Sandringham avec William et leurs trois enfants, les princes George, Louis et la princesse Charlotte, ainsi que d’autres membres de la famille royale.

En mars, la princesse de 42 ans a annoncé dans un message vidéo qu’on lui avait diagnostiqué un cancer et qu’elle avait commencé une chimiothérapie.

Le palais n’a pas partagé le type de cancer dont Kate a été diagnostiquée, ni aucun autre détail sur son traitement.

Lorsqu’elle a annoncé son diagnostic, Kate a demandé le respect de l’intimité pour elle et sa famille, en disant : « Nous espérons que vous comprendrez qu’en tant que famille, nous avons maintenant besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant que je termine mon traitement. »

Le palais avait déclaré à l’époque que Kate reprendrait ses fonctions officielles lorsqu’elle serait autorisée par son équipe médicale à le faire.

La dernière mise à jour sur le bien-être de Kate a eu lieu le 1er mai, lorsque William a répondu à un fan qui lui demandait comment allaient Kate et leurs enfants.

« Nous allons tous bien, merci », a déclaré William au fan, qui l’a accueilli devant James’ Place, une organisation à but non lucratif axée sur la santé mentale pour hommes que William a visitée à Newcastle, en Angleterre.

L’année dernière, Trooping the Colour a été historique pour la famille royale car c’était la première à avoir lieu sous le règne du roi Charles III, le père de William.

Kate, William et leurs trois enfants ont assisté à l’événement aux côtés de Charles et de son épouse, la reine Camilla, et d’autres membres de la famille royale.

Neil Mockford/Getty Images Le prince George, le prince Louis, la princesse Charlotte, Catherine, la princesse de Galles, le prince William, le prince de Galles, le roi Charles III et la reine Camilla se tiennent sur le balcon du palais de Buckingham lors de la Trooping the Color, le 17 juin 2023, à Londres.

Charles, 75 ans, qui a également reçu un diagnostic de cancer cette année, assistera à la cérémonie Trooping the Colour, a confirmé le palais de Buckingham.

Le roi procédera à sa revue des troupes dans une calèche aux côtés de Camilla, selon le palais.

Jordan Pettitt/Piscine via Reuters Le roi Charles de Grande-Bretagne, patron de la Royal Academy of Dramatic Art, et la reine Camilla visitent la RADA à Londres, le 29 mai 2024.

Charles a repris ses fonctions publiques fin avril, un peu plus de deux mois après que le palais de Buckingham a annoncé son diagnostic de cancer.

Le palais n’a pas divulgué publiquement le type de cancer dont Charles a été diagnostiqué, ni le type de traitement qu’il suit.