Kate Middleton lance un nouveau compte Instagram

Kate Middleton élargit sa présence sur les réseaux sociaux.

Mardi, Middleton a lancé un compte Instagram pour le Royal Foundation Center for Early Childhood. La princesse de Galles a lancé la fondation en juin 2021 au sein d’elle et de son mari, le prince William, fondation royale d’origine.

La fondation se concentre sur “la sensibilisation et l’action sur l’impact extraordinaire de nos premières années”, selon la biographie du compte de médias sociaux.

Middleton, 41 ans, a décrit plus en détail l’objectif de la fondation dans une vidéo partagée sur la nouvelle page de médias sociaux.

“Notre petite enfance, la période allant de la grossesse à l’âge de cinq ans, façonne fondamentalement le reste de notre vie”, a-t-elle commencé. “Mais en tant que société, nous consacrons actuellement beaucoup plus de notre temps et de notre énergie à la vie future. Aujourd’hui, le Royal Foundation Center for Early Childhood lance une nouvelle campagne, Shaping Us, pour sensibiliser à l’impact que nous pouvons avoir sur la vie. lorsque nous construisons un monde solidaire et stimulant autour des enfants et de ceux qui s’occupent d’eux.”

Middleton a poursuivi: “Parce qu’en concentrant notre temps, notre énergie et nos ressources collectives sur ces années les plus préventives, nous pouvons faire une énorme différence pour la santé physique et mentale et le bonheur des générations à venir.”

La nouvelle campagne de la fondation, "Shaping Us", a été lancée lundi.

Elle était à la mode en ligne après son apparition à l’événement de lancement de la campagne, organisé par le Royal Foundation Center for Early Childhood à BAFTA dans le centre de Londres.

La princesse de Galles est sortie dans un puissant costume rouge pour assister à un événement de lancement de sa campagne, qui met l’accent sur “l’importance cruciale” de l’impact des premières années de la vie d’un enfant sur son avenir.

Mardi, Middleton a visité le marché de Leeds Kirkgate où elle a parlé aux vendeurs et aux acheteurs publics du développement de la petite enfance.

Le compte Instagram a mis en évidence des photos de Middleton parlant avec le public, ainsi qu’une grande exposition de sa nouvelle campagne au milieu du marché.

Le prince et la princesse de Galles partagent trois enfants ensemble – le prince George, 9 ans, et le prince Louis, 4 ans, et sa fille la princesse Charlotte, 7 ans.