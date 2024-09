Kate Middleton laisse Meghan Markle « assez désespérée » quant à son avenir avec sa dernière décision

Selon certaines informations, la princesse de Galles Kate Middleton aurait laissé sa belle-sœur Meghan Markle se sentir « assez désespérée » quant à l’avenir.

Selon un rapport du Plus près, Les sources ont affirmé que Meghan « envie » la facilité avec laquelle la princesse de Galles parvient à communiquer avec le public.

Les initiés ont fait ces déclarations après que Kate Middleton ait reçu un amour et un soutien massifs du public lorsqu’elle a publié une vidéo pour confirmer qu’elle avait terminé sa chimiothérapie.

« Chaque fois que Meghan essaie de s’ouvrir et de partager sa vérité, comme Kate l’a fait dans sa vidéo, elle semble se faire critiquer. La façon dont la vidéo de Kate a été reçue par le public et la presse a mis en évidence à quel point ils sont perçus différemment et il est impossible de contourner le fait que Meghan a été mise dans une catégorie et Kate dans une autre », a déclaré la source, ajoutant : « Cela semble très injuste et comme s’il n’y avait tout simplement aucune issue. »

La vidéo de Kate Middleton a donné à Meghan le sentiment d’être « coincée dans une impasse où elle n’a aucun moyen d’avoir le même rapport avec le public que Kate »

Meghan est « vraiment heureuse » que Kate aille mieux, bien sûr, mais « elle se sent assez désespérée quant à l’avenir et cet épisode a déclenché beaucoup de souvenirs douloureux ».