Kate Middleton : la princesse de Galles termine sa chimiothérapie

Londres –

Catherine, princesse de Galles, a déclaré qu’elle avait terminé sa chimiothérapie et qu’elle « faisait ce qu’elle pouvait pour rester sans cancer », alors qu’elle prévoit de revenir progressivement à la vie publique dans les mois à venir.

Catherine, qui a révélé en mars qu’on lui avait diagnostiqué un cancer, a déclaré dans une vidéo très personnelle publiée lundi qu’elle entrait dans une « nouvelle phase de guérison avec un sentiment renouvelé d’espoir et d’appréciation de la vie ».

La princesse, connue sous le nom de Kate, n’a fait que deux apparitions publiques depuis son diagnostic, survenu après avoir subi une importante opération abdominale peu après Noël.

« Alors que l’été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point c’est un soulagement d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie », a déclaré Kate, 42 ans, mariée à l’héritier du trône britannique, le prince William.

« Je me concentre désormais sur mes efforts pour ne pas avoir de cancer », a-t-elle poursuivi. « Même si j’ai terminé ma chimiothérapie, mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient. »

Dans un message vidéo montrant des scènes de l’été anglais, Kate, William et leurs trois enfants – le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George – sont vus se promener dans les forêts, pique-niquer, jouer parmi les dunes de sable et patauger dans la mer.

« Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille », dit-elle dans la vidéo, tournée le mois dernier à Norfolk, sur la côte est de l’Angleterre. « Le cancer est une maladie complexe, effrayante et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour les personnes les plus proches. »

« Cette période nous a surtout rappelé à William et moi de réfléchir et d’être reconnaissants pour les choses simples mais importantes de la vie, que beaucoup d’entre nous tiennent souvent pour acquises. Tout simplement aimer et être aimé », déclare Kate dans le message vidéo.

Elle a déclaré qu’elle avait hâte de retourner au travail et qu’elle « s’engagerait encore dans quelques engagements publics dans les mois à venir quand elle le pourrait », en gardant un emploi du temps léger pour lui permettre de récupérer complètement. Elle devrait assister à la cérémonie annuelle du jour du Souvenir au cénotaphe de Londres en novembre, en hommage à ceux qui ont servi pendant la guerre.

Le Dr William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society, a déclaré que les six à 24 premiers mois suivant la chimiothérapie étaient généralement la « période la plus critique » pour les patients atteints de cancer « car si des signes de cellules cancéreuses apparaissaient peu de temps après la chimiothérapie, cela impliquerait qu’il existe une résistance à cette forme de chimiothérapie ».

Il a également noté que la chimiothérapie avait des effets secondaires qui dépendaient de l’âge du patient et du type de traitement.

« La surveillance des effets secondaires à long terme, comme les problèmes cardiaques et la neuropathie, sera certainement importante pour sa santé globale », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je pense que le message est que, pour se rétablir complètement, elle devra prêter attention à tous les aspects de son bien-être au-delà de son cancer. »

Le palais de Kensington avait initialement déclaré que l’opération de Kate avait été effectuée pour une affection abdominale non cancéreuse, mais, suite à de nombreuses spéculations sur son bien-être et son absence prolongée de la vie publique, Kate a révélé son diagnostic dans un message vidéo en mars.

Catherine, princesse de Galles, apparaît dans une capture d’écran d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. (Source : Le prince et la princesse de Galles via X)

Le diagnostic de ce cancer a choqué le pays, quelques semaines seulement après que le roi Charles III a annoncé en février qu’il souffrait lui aussi d’un cancer. Aucun des deux membres de la famille royale n’a précisé le type de cancer pour lequel ils sont traités.

Dans son annonce initiale, Kate a souligné qu’on lui avait conseillé de suivre une chimiothérapie « préventive ». La chimiothérapie préventive est souvent utilisée après une opération chirurgicale comme traitement « adjuvant », pour réduire les risques de récidive du cancer, a déclaré à CNN le Dr Karen Knudsen, directrice générale de l’American Cancer Society.

En juin, Kate a déclaré qu’elle faisait de « bons progrès » dans sa guérison et qu’elle s’attendait à ce que son traitement se poursuive « encore quelques mois ».

Le lendemain, pour sa première apparition publique depuis le jour de Noël, Kate a rejoint Charles et les membres de sa famille sur le balcon du palais de Buckingham pour la cérémonie Trooping the Colour en juin, marquant l’anniversaire officiel du monarque.

En juillet, elle a reçu une ovation debout de la part du public du Centre Court alors qu’elle assistait à la finale du simple messieurs de Wimbledon avec sa fille, la princesse Charlotte.

Charles et la reine Camilla ont accueilli l’annonce de Kate comme une « merveilleuse nouvelle » et « continueront d’offrir tout leur amour, leurs pensées et leur soutien à la princesse sur son chemin vers un rétablissement complet », a déclaré une source royale à CNN.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et son prédécesseur Rishi Sunak ont ​​également salué la nouvelle.

« Au nom de tout le pays, je lui adresse mes meilleurs vœux de rétablissement complet », a déclaré Starmer dans un message sur X.

Sunak, également dans un message sur X, a déclaré que c’était une « merveilleuse nouvelle ».

« (Son Altesse Royale) la princesse de Galles a fait preuve de beaucoup de courage en partageant sa bataille contre le cancer et nous avons tous hâte de la voir reprendre bientôt ses fonctions royales », a déclaré Sunak.