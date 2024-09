Kate Middleton « invitée à se reposer » dans le cadre d’un retour progressif à la vie royale dans un nouvel avertissement sanitaire

La princesse Kate a été exhortée à « y aller à son rythme » pour assurer un retour progressif à ses fonctions royales, selon de nouvelles allégations.

La princesse de Galles a tenu mardi sa première réunion officielle de l’année, ce qui a été largement accueilli comme un bon signe de son rétablissement.

Dans un message vidéo, la princesse a exprimé son soulagement que son traitement « incroyablement dur » ait pris fin et a remercié le public pour sa « gentillesse, son empathie et sa compassion ».

Mais Arbiter a ajouté qu’elle ne devait pas se sentir pressée de se lancer dans un emploi du temps à temps plein.

Il a continué à dire à The Express : « Nous ne devrions pas la pousser et elle ne devrait certainement pas se forcer elle-même pour que les gens soient heureux de son retour, elle le fera progressivement et en son temps… Elle n’est pas encore tirée d’affaire et nous devons lui permettre de faire les choses à son rythme. »

L’ancienne secrétaire à la communication a ajouté que toute décision concernant les engagements futurs sera prise sur les conseils de son équipe médicale, ajoutant : « Il ne s’agit pas seulement d’elle, il ne s’agit pas seulement de la monarchie et du Royaume-Uni, il s’agit aussi de sa famille. »

Des sources ont tenu à souligner que la réunion de travail de Kate ne signifiait pas encore un retour à plein temps aux fonctions.