Kate Middleton impressionne à Wimbledon avec Brad Pitt et Ariana Grande dans les tribunes

Wimbledon était l’endroit idéal pour les célébrités ce week-end, et Kate Middleton et la famille royale étaient les vedettes du spectacle.

La princesse de Galles portait une robe verte Roland Mouret, selon People, pour l’événement.

Le point de vente a également noté qu’elle avait accessoirisé une épingle à nœud en vert foncé et violet, la couleur du All England Lawn Tennis and Croquet Club, un patronage royal qu’elle a reçu de la reine Elizabeth II en 2016.

Le prince William portait un blazer en lin et les deux aînés de la famille, le prince George et la princesse Charlotte, étaient présents et ont regardé le match avec leurs parents.

La princesse Charlotte a fait ses débuts à Wimbledon et a volé la vedette dans les gradins, portant des lunettes de soleil et, à un moment donné, l’air désintéressé par l’événement.

LE PRINCE WILLIAM ET LES ENFANTS DE KATE MIDDLETON VOLENT LA VEDETTE PENDANT LA SORTIE ROYALE

Les stars se sont également rendues en masse pour assister à la finale du simple messieurs entre l’Espagnol Carlos Alcaraz Garfia et le Serbe Novak Djokovic.

Brad Pitt était dans les tribunes à côté de son réalisateur « Snatch » Guy Ritichie, portant des lunettes de soleil et une coupe de cheveux courte.

Ariana Grande était entourée d’une foule de idoles, dont Jonathan Bailey de Bridgerton à sa gauche, la star de « The Amazing Spider-Man » Andrew Garfield à sa droite et la star de « Avengers » Tom Hiddleston dans la rangée devant elle avec sa femme, Zawe Ashton.

La brune Grande arborait des cheveux blonds, teints pour son rôle dans les prochains films « Wicked » sous une casquette de baseball.

LE DIRECTEUR DE « WICKED » PARTAGE UN PREMIER REGARD SUR LES PERSONNAGES D’ARIANA GRANDE ET CYNTHIA ERIVO

Hugh Jackman et sa femme, Deborra-Lee Furness, ont été photographiés dans les tribunes, marquant la deuxième fois qu’ils ont fait une apparition publique au cours du mois dernier, une rareté pour le couple de 27 ans.

C’était aussi un rendez-vous pour Daniel Craig et Rachel Weisz. Le couple portait des looks de costume, avec Craig en lin gris accessoirisé d’une pochette de costume et Weisz en blanc et crème. Ils étaient clairement investis dans l’issue du match.

Nick Jonas, Idris Elba et Emma Watson ont également montré leur enthousiasme ou leur inquiétude face au match, qu’Alcaraz a finalement remporté.

Middleton a remis à Alcaraz le trophée d’or de Wimbledon après le match.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La princesse de Galles assiste à Wimbledon presque chaque année depuis son mariage avec le prince William en 2011, et la sortie est une tradition pour la famille royale.

Middleton a souvent été aperçue à côté de Meghan Markle alors qu’elle et le prince Harry étaient encore des membres actifs de la famille royale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malgré les photos amicales dans les gradins, le fondateur de True Royalty TV, Nick Bullen, a récemment déclaré à Fox News Digital que les épouses royales n’étaient jamais aussi proches.

« Il n’y avait pas vraiment de relation entre eux deux », a déclaré Bullen en avril. « Ce sont les frères – le prince William et le prince Harry – qui se disputaient, pas les belles-sœurs, pas les épouses. »