Kate Middleton gère gracieusement le chahuteur lors d’un voyage surprise en Irlande du Nord

Kate Middleton a été confrontée au fait de ne pas être dans son “propre pays” lors d’une visite surprise en Irlande du Nord.

La princesse de Galles a rencontré des membres du public lorsqu’une femme lui a serré la main et l’a confrontée.

“Ravi de vous rencontrer, mais ce serait mieux si c’était quand vous étiez dans votre propre pays”, a-t-elle déclaré dans une vidéo obtenue par PA Media.

L’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni comme l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles. Cependant, il y a eu un conflit depuis que l’Angleterre a occupé l’Irlande pour la première fois dans les années 1600. En 1920, une loi a été adoptée qui a divisé le pays en Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni, et en République d’Irlande, a noté le magazine People.

La princesse britannique a souri, a lâché la main de la femme et a continué à saluer les autres dans la foule. La chahuteuse, qui a filmé la rencontre avec son téléphone, a répondu : “L’Irlande appartient aux Irlandais”.

Le prince et la princesse de Galles sont en voyage d’une journée. C’est leur première visite dans le pays depuis la mort de la reine Elizabeth II.

Lors de leur visite, le couple a décidé de faire bouger les choses en s’affrontant dans une bataille de barman.

Le couple, tous deux âgés de 40 ans, a visité Trademarket, un nouveau marché de vente au détail et de restauration de rue en plein air à Belfast. Le couple s’est frayé un chemin derrière le bar et a participé à une compétition amicale pour voir qui était le plus rapide à faire un cocktail.

Après s’être précipité pour secouer et verser leurs libations, le couple a apprécié un toast et une gorgée. Leur compte Twitter a partagé une vidéo de la compétition.

“Qui l’a fait le mieux ?” disait la légende.

Le couple est connu pour montrer parfois son côté compétitif lors de sorties royales.

Après le concours, William et Middleton ont discuté avec des vendeurs pour en savoir plus sur la mise en place de mesures pour garantir que le site est écologiquement durable. Cela comprend l’élimination des plastiques à usage unique.

Au cours de leur visite, le couple a visité le PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity), qui vise à apporter un soutien aux personnes à risque d’automutilation. Ils ont rencontré le personnel et les conseillers d’organismes de bienfaisance pour savoir comment ils aident ceux qui ont des problèmes de santé mentale, une cause qu’ils sont connus pour défendre. Le couple a également découvert le service de mentorat de Carrick Connect, qui aide les jeunes.

Il est à noter que la visite du couple en Irlande du Nord suit le roi Charles III et la reine consort Camilla, qui se sont déjà rendus à Belfast au début de son nouveau règne. Après le décès de la reine, Charles, 73 ans, s’est engagé à visiter les quatre nations du Royaume-Uni.

Avec leurs nouveaux titres royaux, le couple sensibilise à leurs causes caritatives. Mardi, William a prononcé un discours sur le fléau du braconnage et du commerce illégal d’espèces sauvages. Mercredi, le couple a rencontré des professionnels et des parents dans une maternité à Londres.

La reine est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans. Après sa mort, le duc et la duchesse de Cambridge ont été nommés nouveaux prince et princesse de Galles.