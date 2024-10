Kate Middleton fera une apparition publique lors d’un événement royal majeur

La princesse Kate devrait revenir aux activités publiques lors du rassemblement de Noël de la société à Sandringham plus tard cette année, après son combat contre le cancer.

Selon une source proche, Kate, la princesse de Galles, devrait assister au rassemblement de Noël de la famille royale, mais seulement si elle se sent « en forme et bien » ce jour-là.

« Kate est sur la liste des invités pour le rassemblement de Noël de cette année. Elle a hâte de rejoindre ses enfants et sa famille pour célébrer les fêtes, mais il n’y a aucune pression pour qu’elle y participe », a déclaré l’informateur au Exprimer.

« Évidemment, tout le monde a hâte de l’avoir là-bas, mais si elle ne se sent pas à la hauteur ce jour-là, la famille comprendra », ont-ils ajouté.

La source a détaillé la configuration du rassemblement, en disant : « Il y aura un grand nombre de personnes présentes au dîner de cette année. Il a été testé dans la salle de bal pour la première fois l’année dernière et s’est avéré un grand succès, cette année se déroulera donc de la même manière. Il y aura un rôti sous forme de buffet où les membres de la famille pourront se servir eux-mêmes. Il comprendra un dîner rôti traditionnel avec tous les accompagnements. »

Parmi les autres membres de la famille royale qui devraient comparaître, citons la princesse Béatrice, qui a récemment annoncé sa grossesse. Elle s’apprête à donner naissance à sa fille Sienna, âgée de trois ans, et à rejoindre son mari Edoardo Mapelli Mozzi et son beau-fils Wolfie, âgé de huit ans. La reine Camilla a également invité ses enfants et petits-enfants cette année. Le prince Harry et Meghan Markel n’ont pas été invités.

Kate Middleton a assisté au rassemblement de Noël l’année dernière, qui était sa dernière apparition publique avant d’être admise pour une opération abdominale qui a conduit à son diagnostic de cancer. La princesse est ensuite restée à l’écart des projecteurs pendant quelques mois et a reçu une chimiothérapie pour son cancer.