Kate Middleton fait une déclaration sincère alors qu’elle reçoit une nouvelle « incroyablement triste »

Kate Middleton a publié une déclaration commune avec le prince William après que le couple royal ait reçu samedi une nouvelle « incroyablement triste ».

Les futurs roi et reine ont publié la déclaration majeure sur leurs réseaux sociaux officiels.

Le prince et la princesse de Galles ont envoyé un message personnel de condoléances après le décès d’un pilote de Spitfire du Battle of Britain Memorial Flight dans le Lincolnshire.

Kate Middleton et William déclarent dans leur message : « Incroyablement triste d’apprendre la nouvelle cet après-midi de la RAF Coningsby.

«Nos pensées ce soir vont aux proches du pilote, au Battle of Britain Memorial Flight et à la famille plus large de la RAF. TOILETTES »

Le prince William a été commodore de l’air honoraire de la RAF Coningsby, où est basé le vol commémoratif, de 2008 à 2023 avant de céder ce rôle à Kate en août de l’année dernière.

Le BBCcitant des responsables, a rapporté qu’un pilote était décédé après qu’un Spitfire s’est écrasé dans un champ proche d’une station de la RAF dans le Lincolnshire.

L’avion datant de la Seconde Guerre mondiale appartenait au Battle of Britain Memorial Flight basé à la RAF Coningsby, a indiqué la RAF.

Le communiqué de la RAF se lit comme suit : « C’est avec une grande tristesse que nous devons confirmer aujourd’hui le décès d’un pilote de la RAF dans un tragique accident près de la RAF Coningsby.

« La famille du pilote a été informée et nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période difficile. »