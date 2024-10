Kate Middleton fait un grand sacrifice amoureux du prince William

Le prince William et Kate Middleton se sont mariés en 2011 et partagent trois enfants, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

La future reine a consacré sa vie à rendre son mari William heureux après leur première rencontre à l’université de St Andrews, où l’amour s’est épanoui.

Aujourd’hui, un expert royal a affirmé que Kate Middleton avait « sauvé » William après son enfance « dysfonctionnelle ».

Angela Levin, experte royale et critique majeure de Meghan Markle et du prince Harry, a déclaré : « Je pense que Kate a contribué à sauver William. Je pense que c’était très difficile pour lui de sortir d’une famille dysfonctionnelle, de perdre sa mère si jeune et je pense qu’il se trouvait dans une situation très difficile. »

Angela a dit cela lors de son apparition sur Royal Beat de True Royalty TV.

L’expert royal a ajouté que Kate Middleton avait travaillé dur pour soutenir William dans son travail royal – et l’avait également aidé à découvrir son identité.

Angela a déclaré que Kate Middleton avait vraiment « encouragé » le prince William. « Toute sa vie est de le rendre heureux, je pense. Elle a trouvé des choses qui lui font vraiment se sentir important et digne plutôt que de simplement couper des rubans.

« Je pense qu’elle l’a aidé à devenir mari en le présentant beaucoup à sa propre famille, en passant du temps avec une famille normale et en étant papa », a déclaré Angela.