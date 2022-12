Kate Middleton fait sa première apparition en solo lors d’un voyage aux États-Unis : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Kate Middleton40 ans, était l’image du raffinement royal lors d’une apparition à l’Université de Harvard à Cambridge, Massachusetts, le vendredi 2 décembre. La princesse de Galles était tout simplement magnifique dans un look pied-de-poule noir et blanc lors de ses fiançailles avec la Ivy League.

Plus à propos Kate Middleton

La mère de trois enfants avait l’air aussi élégante que possible dans sa robe parfaitement ajustée, qui comportait des manches longues, un col impeccable et une petite ceinture. Mettant en valeur la longue silhouette de 5’9 “de Kate, sa jupe mince est tombée à mi-mollet. Elle portait un petit sac à main bleu et ajoutait des escarpins noirs pour les accessoires. Pendant ce temps, la royale portait ses tresses de chocolat en vagues lâches brossées sur ses épaules.

Pendant son séjour à Harvard, Kate a visité le Centre de l’enfant en développement de l’université. Là, elle a eu « une discussion avec des chercheurs sur les progrès de la science qui peuvent être exploités pour assurer un avenir prometteur à chaque enfant ».

La visite au collège était sa première apparition sans Prince William lors de leur visite aux États-Unis. Pendant que Kate était à Harvard, son mari a visité la bibliothèque et le musée présidentiels John F. Kennedy.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le voyage est une occasion majeure pour le couple, qui profite de sa première tournée à travers l’étang depuis leur lune de miel de 2014. La famille royale a atterri pour la première fois à Boston le 30 novembre 2022, faisant le voyage pour la deuxième cérémonie annuelle du prix Earthshot. Le prix a été fondé par le prince William et la Royal Foundation en 2020 pour aider à encourager et à encourager des plans avant-gardistes pour aider à lutter contre le changement climatique à travers le monde.

Ce fut un voyage chargé pour le couple. Au cours de leur visite, ils ont également assisté à un match de basket-ball des Boston Celtics et visité les Greentown Labs à but non lucratif.

Lien connexe Lié: Lady Susan Hussey : 5 choses à savoir sur la marraine du prince William qui a démissionné après des accusations de racisme

Mais il semble qu’il n’y aura pas assez de temps pour que le duo rencontre des membres de la famille à moitié séparés Prince-Harry et Meghan Markle. “Ils prévoient un emploi du temps chargé sans temps privé pour les visites”, a déclaré l’expert royal Neil Sean Raconté L’Express de retour en juillet 2022. Notant l’élégance de leur excuse, il a ajouté: “Très gentil et royalement mis.”