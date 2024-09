Kate Middleton exhorte le prince William à ne pas « perdre de temps » avec Harry

Kate Middleton semble tenter de persuader le prince William de laisser le passé derrière lui.

La princesse de Galles, qui a survécu à un cancer après de longs mois de chimiothérapie, a eu la chance de regarder la vie différemment et souhaite que son mari fasse des choix plus généreux.

« Faire face à sa propre mortalité change les gens. Kate sait combien la vie est précieuse et qu’il ne faut pas perdre de temps avec le passé », a déclaré la source au magazine New Idea.

Cela survient alors que Kate a annoncé qu’elle avait subi une chimiothérapie réussie, des mois après avoir révélé son diagnostic de cancer.

Elle a déclaré dans un clip vidéo sur ses réseaux sociaux officiels : « Alors que l’été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point c’est un soulagement d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie.

« Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue.

« Le parcours du cancer est complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour vos proches.

« Avec humilité, cela vous met également face à vos propres vulnérabilités d’une manière que vous n’aviez jamais envisagée auparavant, et avec cela, une nouvelle perspective sur tout.

Kate a noté : « Cette période nous a surtout rappelé à William et moi de réfléchir et d’être reconnaissants pour les choses simples mais importantes de la vie, que beaucoup d’entre nous tiennent souvent pour acquises. Tout simplement aimer et être aimé. »