Kate Middleton et ses enfants s’ébattent à la campagne dans une vidéo rare

La famille de la princesse Kate s’est montrée présente dans une nouvelle vidéo pour la soutenir alors qu’elle annonçait la fin de son traitement de chimiothérapie.

Dans une vidéo de trois minutes publiée sur les comptes de réseaux sociaux des Wales lundi, Kate a révélé qu’elle avait officiellement terminé sa chimiothérapie, une étape importante dans son parcours de guérison du cancer. Le clip émouvant comprenait de nombreuses apparitions de son mari, le prince William, et de leurs trois enfants : le prince George, 11 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 6 ans.

La famille de cinq personnes a pu être vue portant des tenues bleues variées alors qu’ils se promenaient dans les bois, jouaient à la campagne et posaient avec de grands sourires devant la caméra. Les rares images familiales comprenaient également des apparitions des parents de Kate, Carole et Michael Middleton. Les deux ont été brièvement filmés en train de jouer aux cartes avec les Wales.

« Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille », raconte Kate dans la vidéo. « La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant, et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue. »

Elle ajoute : « Cette période nous a surtout rappelé à William et moi de réfléchir et d’être reconnaissants pour les choses simples mais importantes de la vie, que beaucoup d’entre nous tiennent souvent pour acquises. Tout simplement aimer et être aimé. »

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le diagnostic de cancer de la princesse Kate Tous les détails sur le diagnostic de cancer de la princesse Kate Elle subit une chimiothérapie depuis février Lire maintenant Kate subit une « chimiothérapie préventive » : voici ce que cela signifie Elle a révélé qu’elle en était aux « premiers stades » de ce traitement Lire maintenant Le palais s’exprime sur la date à laquelle la princesse Kate pourra reprendre le travail Ne vous attendez pas à un retour à temps plein de sitôt Lire maintenant

Kate Middleton a annoncé son diagnostic de cancer en mars. Bien que la princesse ait omis de préciser le type de cancer dont elle souffrait, elle a confirmé que la maladie avait été identifiée à la suite d’une opération abdominale en janvier.

« L’opération s’est bien déroulée, mais des examens effectués après l’opération ont révélé la présence d’un cancer », a-t-elle déclaré dans un message vidéo à l’époque. « Mon équipe médicale m’a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive, et je suis actuellement au début de ce traitement. »