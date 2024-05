Kate Middleton et le prince William publient une rare déclaration commune sur leur « incroyable tristesse »

Le prince William et Kate Middleton ont publié une rare déclaration commune sur les réseaux sociaux à la suite du crash d’un Spitfire près d’une base de la RAF. Dans un sombre X, anciennement publié sur Twitter, le prince et la princesse de Galles ont exprimé leur « incroyable tristesse » face à l’accident qui a coûté la vie au pilote de l’avion. Le prince William et Kate Middleton ont publié une rare déclaration commune exprimant une « incroyable tristesse » (Reuters)

L’avion s’est écrasé dans un champ lors d’un événement de la bataille d’Angleterre samedi à Coningsby, dans le Lincolnshire. À la suite de l’accident mortel, le couple royal a partagé une déclaration émouvante via son identifiant officiel @KensingtonRoyal qui disait : « Incroyablement triste d’apprendre la nouvelle cet après-midi de la RAF Coningsby. Ce soir, nos pensées vont aux proches du pilote, au Battle of Britain Memorial Flight et à la famille plus large de la RAF. TOILETTES. »

Les autorités et les premiers secours sont arrivés sur les lieux avant 13h20. Un résident a déclaré à GB News : « C’était définitivement un spitfire. Mais cela semblait lent quand il a décollé vers 13h20. Il venait de décoller et on l’entendait tousser et crépiter. C’était à environ 100 m dans les airs. «Je l’ai vu tourner à gauche et se retourner. Nous ne pouvions pas le voir au-dessus des arbres. Il y avait environ cinq à huit camions de pompiers, ainsi que l’Helimed », ont-ils ajouté.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré : « C’est avec une grande tristesse que nous devons confirmer aujourd’hui le décès d’un pilote de la RAF dans un tragique accident près de la RAF Coningsby », ajoutant : « La famille du pilote a été informée et nous demandons que leur vie privée soit respectée. est respecté en cette période difficile.

Pendant ce temps, la police du Lincolnshire a déclaré dans un communiqué, selon le média : « L’homme était le pilote et le seul occupant de l’avion. La police n’est pas en mesure de confirmer son nom mais ses plus proches parents ont été informés. Personne d’autre n’aurait été blessé.»

Le communiqué poursuit : « L’incident a été signalé à la police juste avant 13 h 20 aujourd’hui (samedi 25 mai) et les services d’urgence ont été immédiatement dépêchés sur les lieux », ajoutant : « Malheureusement, les blessures subies par le pilote ne permettaient pas de survivre et il a été déclaré décédé sur les lieux. Des enquêtes sont en cours pour en déterminer la cause.