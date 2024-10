Kate Middleton et le prince William publient une déclaration significative alors que la famille royale réagit à une annonce majeure

Kate Middleton et le prince William ont publié une déclaration significative alors que le couple royal réagissait à une annonce majeure.

Le prince et la princesse de Galles ont publié leur déclaration sur X, anciennement Twitter.

Réagissant à l’annonce majeure de BAFTA Cymru sur les réseaux sociaux, Kate Middleton et le prince William ont félicité tous les nominés.

Les futurs roi et reine ont tweeté : « Félicitations à tous ceux qui ont été nominés aux @BAFTACymru Awards 2024 et bonne chance ce soir ! »





Ils ont également partagé le message en gallois.

Plus tôt, BAFTA Cymru a annoncé : « Découvrez qui gagne CE SOIR à partir de 19h BST – en streaming sur la chaîne YouTube de @BAFTA ! Ça commence bientôt !

BAFTA Cymru est la branche galloise de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) et a été fondée en 1987.

Les British Academy Cymru Awards ont été créés en 1991, la première cérémonie annuelle de remise des prix ayant eu lieu le 30 novembre 1991.

Le prince William est président de la BAFTA depuis 2010.