Kate Middleton et le prince William ont de nouveaux titres – voici comment ils seront connus

KATE Middleton et le Prince William ont adopté de nouveaux titres suite au décès de Sa Majesté la Reine.

Les Royals seront temporairement connus sous le nom de duc et de duchesse de Cornouailles et de Cambridge – jusqu’à ce que le nouveau roi leur décerne les titres de prince et de princesse de Galles.

William et Kate seront temporairement connus sous le nom de duc et duchesse de Cornouailles et de Cambridge Crédit : Newspix

William et Kate ont mis à jour leurs pages de médias sociaux en conséquence ce soir

Charles est maintenant connu sous le nom de roi Charles III tandis que Camilla est la reine consort Crédit : AP

La reine est décédée paisiblement à l’âge de 96 ans aujourd’hui – marquant la fin de son règne historique et déclenchant une vague de chagrin dans le monde entier.

Les responsables royaux ont confirmé que Charles serait désormais connu sous le nom de roi Charles III, après avoir été connu sous le nom de prince de Galles depuis 1948.

Le décès de la reine survient alors que…

Cela signifie que Kate adoptera temporairement le titre de Camilla, la duchesse de Cornouailles, tandis que Camilla deviendra reine consort.

William et Kate ont mis à jour leurs profils de médias sociaux en conséquence ce soir, changeant leurs noms en “Le duc et la duchesse de Cornouailles et de Cambridge”.

Dans une sombre déclaration, le palais de Buckingham a confirmé aujourd’hui que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée – faisant de son fils, Charles, le roi.

La déclaration disait: “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Suite à la nouvelle, le roi Charles a déclaré: «Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Le Royaume-Uni a été immédiatement plongé dans un état de deuil ce soir, avec des plans pour les funérailles de Sa Majesté attendus dans les prochains jours.

Un drapeau de l’Union flotte actuellement en berne au palais de Buckingham.

Un avis de décès de la reine a également été épinglé aux portes du palais.

La Grande-Bretagne va maintenant entrer dans 12 jours de deuil pour notre monarque le plus ancien.

Avant sa mort, le monarque était dit par le palais de Buckingham être “confortable” à Balmoral, où elle restait sous surveillance médicale.

La reine avait rencontré le nouveau Premier ministre Liz Truss plus tôt cette semaine