Kate Middleton et le prince William éclipsent Meghan Markle et le prince Harry dans la bataille royale pour les projecteurs

Malgré tous leurs efforts, le prince Harry et Meghan Markle sont continuellement éclipsés par le prince William et la princesse Kate Middleton.

Alors que les apparitions publiques de la famille royale reprennent après la mort de la reine Elizabeth II et la transition du roi Charles III vers le trône, le prince Harry et Markle ont trouvé un moyen de rester sous les projecteurs.

Le couple continue de faire les gros titres alors que le prince Harry est sur le point de publier un livre révélateur et les deux ont participé à une série controversée en six parties de Netflix sur leur temps en tant que membres de la famille royale. “Harry & Meghan” sera diffusé par la plateforme de streaming le 8 décembre.

Mais les experts royaux disent à Fox News Digital que le prince William et la princesse Kate continueront de les éclipser parce qu'”ils sont la monarchie”.

“Harry et Meghan sont une nouveauté en ce moment. Ils sont proches de la royauté, ce qui leur donne de l’éclat et du temps d’antenne, mais après Netflix et le livre, qu’ont-ils pour les garder à ce niveau d’attention ?” Shannon Felton Spence, expert royal, a déclaré à Fox News Digital. “Ils ont bâti toute leur carrière en se mettant en opposition avec l’institution même qui leur donne tout son éclat.”

“Le prince et la princesse de Galles n’ont pas à jouer à ce jeu”, a-t-elle ajouté. “Ils sont la monarchie. Ils le seront toujours. Cela ne s’estompe pas. La monarchie existe depuis des milliers d’années. Les célébrités montent et tombent tout le temps. Dans 10 ans, Meghan fera peut-être un film de vacances de 90 minutes. pour Netflix. Catherine ne sera jamais, jamais dans cette position.”

Tenir la réception du Corps diplomatique le même soir que les Ripple of Hope Awards a été un “coup de maître” de la part de l’institution, a déclaré Felton Spence à Fox News Digital. Markle et Harry ont été honorés par l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights lors du dîner de remise des prix à New York mardi.

Markle portait une robe blanche à épaules dénudées – prenant peut-être une note du livre de mode de la princesse Kate – et accessoirisée avec le “Freedom Ring” de feu la princesse Diana. La défunte princesse a commencé à porter la bague après son divorce avec le prince Charles de l’époque.

Cependant, la princesse Kate a volé la vedette lorsqu’elle est arrivée à la réception du corps diplomatique vêtue d’une longue robe rouge accessoirisée d’un diadème.

“Les diadèmes, les écharpes et la pompe ne font peut-être pas encore tomber Harry et Meghan des premières pages, mais ils ne peuvent pas rivaliser à long terme”, a-t-elle déclaré. “La nouveauté s’efface de la célébrité et de la société. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils doivent constamment se réinventer et se surpasser pour rester pertinents. Vous ne pouvez pas surpasser la royauté.”

“La semaine dernière au Earthshot [Prize] J’ai été frappé par la différence entre la royauté et la célébrité”, a poursuivi Felton Spence. “Nous supposons qu’ils sont étroitement liés, mais ils ne le sont pas. La royauté est dans une stratosphère différente, et c’était évident à Earthshot où vous pouviez voir les deux côte à côte et voir comment la foule réagissait différemment.”

Markle a pris la parole lors d’un événement de collecte de fonds dans l’Indiana quelques jours auparavant, vêtu d’une robe vert émeraude. La princesse Kate s’est présentée à l’événement Earthshot portant également une robe verte, mais elle a accessoirisé avec un tour de cou porté à plusieurs reprises par feu la princesse Diana.

Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast “To Di For”, a noté que le prince William et la princesse Kate avaient répondu à la tentative de Meghan et Harry de rediriger l’attention du public avant leur apparition à la cérémonie de remise des prix Earthshot.

“Je pense que nous avons vu la réponse du prince et de la princesse de Galles aux détournements de Harry et Meghan en plein écran à Boston”, a déclaré Schofield à Fox News Digital. “Ils étaient confiants, ils étaient stoïques et c’était comme d’habitude. Je pense que leur stratégie est que toute réponse à ce stade est en dessous d’eux. Ils ont un travail très important à faire en ce moment, et c’est de maintenir la force et l’amour pour la monarchie avec la reine partie.”

Schofield a expliqué que l’absence continue de réponse du prince et de la princesse de Galles a contribué au mécontentement de Markle et du prince Harry alors qu’ils travaillaient dans la famille royale.

“En fin de compte, je pense que cette attitude, de ne pas plier lorsque les Sussex feraient une crise, est ce qui a rendu Harry et Meghan si mécontents”, a-t-elle expliqué, “d’où les commentaires de la hiérarchie dans la bande-annonce. Il y a une vraie différence de maturité et de devoir entre les deux couples.”

L’expert royal Hilary Fordwich a noté que si le prince William et la princesse Kate répondent au “documentaire” de Netflix, ils le feront avec “dignité”.

“Le prince Harry, dans son documentaire Netflix payant, a déclaré que la” fuite et … la plantation d’histoires “fait partie d’un” jeu sale “. En effet, non seulement sa formulation, mais aussi son timing, visent délibérément ou par coïncidence choquante à entraîner la famille royale dans un fossé sale », a déclaré Fordwich. “Comment la famille royale va-t-elle réagir maintenant avec la sortie de ces docuseries ? Seront-elles poussées à réagir ? Peut-être, peut-être pas, les temps changent. Alors, regardons ce que nous savons et sur quoi nous pouvons compter.”

“On peut compter sur eux pour être dignes”, a-t-elle ajouté. “La dignité est un aspect de la famille royale que les Britanniques et le Commonwealth en général chérissent et le regretté QEII personnifie si bien. S’il existe un tel” jeu “, les membres de la famille royale sont dans le long terme et représentent tout ce qui est respectable et fiable dans le long terme.”

L’image de la princesse Kate portant le diadème lors de la réception du corps diplomatique mardi soir au palais de Buckingham est un excellent exemple de qui sont les “vrais membres de la famille royale”, a déclaré Schofield à Fox News Digital.

“La princesse de Galles dans un diadème est un rappel de la vraie famille royale. Celles qui donnent la priorité au devoir plutôt qu’aux dollars ou au drame. Catherine est la prochaine reine consort, et je pense que les gens attendent avec impatience qu’elle soit sous les projecteurs.”

“C’est un rappel que Catherine a mérité sa place avec patience et respect pour l’institution, et je pense que la plupart des gens seront éternellement reconnaissants que le prince William soit l’héritier.”

Le diadème porté par la princesse Kate était le diadème de fleur de lotus. Elle a été vue pour la première fois portant la coiffe lors d’un banquet d’État en l’honneur du président chinois Xi Jinping en 2015, a déclaré Miranda Holder, experte royale en mode, à Fox News Digital.

Le diadème de fleurs de lotus, composé de papyrus étincelants et de perles, était à l’origine un collier offert à la reine mère par le roi George VI, selon Holder.

“L’étiquette de la tiare stipule qu’elles ne doivent être portées que par des femmes royales mariées, et les porter avant 18 heures est considéré comme désagréable”, a-t-elle déclaré.

“Ils étaient à l’origine destinés à être portés de manière à ce que les bijoux soient sur le même plan que le visage afin qu’ils puissent facilement être admirés car ils reflétaient une lumière flatteuse sur le porteur, cependant, ils sont parfois portés sur le front dans un bandeau des années 1920. “, rendu populaire par la princesse Diana avec le tour de cou Emerald Art Deco. Mais de nos jours, le positionnement le plus populaire est plus en arrière sur la tête à un angle de 45 degrés.”

