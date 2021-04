KATE Middleton et le prince William ont partagé de nouvelles photos douces ensemble avant leur dixième anniversaire de mariage demain.

Le duc et la duchesse de Cambridge, dont l’histoire d’amour a capturé le pays, devraient célébrer une décennie de mariage le 29 avril.

Kate Middleton et le prince William rayonnent alors qu’ils célèbrent dix ans de mariage – les photos imitant leur annonce de fiançailles Crédit: Camera Press

Les jolies photos ont été partagées avant le dixième anniversaire du couple Crédit: Camera Press

En novembre 2010, William a posé la question en utilisant la bague de fiançailles de Diana

Le duc et la duchesse de Cambridge, dont l’histoire d’amour a capturé la nation, ont célébré aujourd’hui dix ans de mariage Crédit: PA / Instagram

Et le couple a marqué cette étape impressionnante en publiant ensemble deux nouvelles photographies.

La première les montre rayonnantes dans le parc du palais de Kensington – avec le cliché imitant une photo prise pour célébrer les fiançailles du couple il y a 11 ans.

La deuxième photo les montre assis par terre avec Kate tenant sa femme dans ses bras.

Kate est magnifique dans une robe bleue tandis que le prince William sourit à la caméra dans un pull bleu assorti.

La bague de fiançailles de la duchesse – le superbe saphir autrefois porté par la mère de William, la princesse Diana – est scintillante.

Depuis qu’ils ont marché dans l’allée il y a dix ans, le duc et la duchesse de Cambridge ont accueilli trois adorables enfants et se sont lancés dans des tournées glamour à l’étranger.

Wills et Kate se sont mariés le 29 avril 2011 lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster qui a été regardée par deux milliards de personnes à travers le monde.

Le couple s’est rencontré pour la première fois alors qu’il étudiait l’histoire de l’art à l’Université St Andrew, où le prince est tombé éperdument amoureux de Kate lors d’un défilé de mode caritatif dans lequel elle était mannequin.

Au cours de leur deuxième année, le couple devient colocataire – au moment où William a déclaré que leur relation «s’était épanouie».

Wills et Kate ont d’abord été photographiés ensemble lors d’un voyage de ski à Klosters, en Suisse, en 2004 – et ont célébré leur diplôme ensemble l’année suivante.

Kate et William se sont rencontrés pendant leurs études à St Andrews en 2001 et ont commencé à sortir ensemble en 2003 Crédit: Document – Getty

Ils ont annoncé leurs fiançailles en 2010 au St James ‘Palace Crédit: News Group Newspapers Ltd

Au début de leur relation, Kate Middleton et le prince William partaient souvent pour des voyages de ski comme cette pause de 2007. Crédit: Rex Features

Le couple s’est séparé pendant plusieurs mois en 2007 juste après la prise de cette photo Crédit: PA: Press Association

Le prince William et Kate Middleton ont partagé un baiser sur le balcon du palais de Buckingham après leur mariage en avril 2011 Crédit: PA: Press Association

Cependant, leur séparation n’a pas duré longtemps et Kate Middleton a assisté à la remise des diplômes du prince William à la base aérienne de la RAF Cranwell dans le Lincolnshire en avril 2008. Crédit: AFP – Getty

En 2007, Kate et William ont rompu pendant une courte période, la future duchesse déclarant plus tard qu’elle «n’était pas très heureuse» à ce sujet mais que cela faisait d’elle une «personne plus forte».

Mais l’année suivante, ils se sont réunis et ont été repérés en vacances ensemble à Cloisters à nouveau.

Kate rejoindra plus tard Wills lorsqu’il reçut ses ailes de la Royal Air Force et assistera à une réception privée avec le prince Charles et la duchesse de Cornouailles après la cérémonie.

Le prince William a finalement posé la question en 2010 alors que le couple était en vacances au Kenya – en utilisant la bague de sa mère Diana.

La bague appartenait en fait à Harry – mais il la donna de manière désintéressée à son frère aîné après avoir appris que Wills était prêt à proposer.

Leur engagement a été annoncé publiquement un mois plus tard avec une célèbre photo de portrait prise au palais St James.

Au cours de leur entretien de fiançailles, William a déclaré: «Nous avons passé un peu de temps en privé avec des amis, et j’ai simplement décidé que c’était vraiment le bon moment.»

Le duc et la duchesse de Cambridge ont annoncé leur première tournée aux États-Unis et au Canada en juin 2011 avec ce superbe portrait pris dans les jardins de Clarence House Crédit: Document – Getty

Leur premier enfant, Prince George, est arrivé en 2013 Crédit: PA: Press Association

Le couple a publié cette adorable photo de Prince George au Natural History Museum pour marquer son premier anniversaire Crédit: AP: Associated Press

Les jeunes mariés ont rencontré Barack et Michelle Obama peu de temps après leur mariage Crédit: Getty – Piscine

L’année suivante, Kate et Wills ont dit «oui» lors d’un mariage royal historique regardé par des millions de Britanniques.

La duchesse de Cambridge a été stupéfaite dans une robe Alexander McQueen conçue par Sarah Burton – tandis que la reine a prêté à Kate son diadème de défilement Cartier spécial pour l’occasion.

Des célébrités, des membres de la famille royale étrangère et des politiciens internationaux ont afflué au mariage, au cours duquel la reine a accordé au couple les titres de duc et de duchesse de Cambridge.

Les Cambridges ont accueilli leur premier enfant, Prince George, en 2013, suivi de la princesse Charlotte deux ans plus tard.

Leur plus jeune enfant, le prince Louis, est né en 2018.

TEMPÊTES MÉTÉO EN COUPLE ENSEMBLE

Kate et Wills, qui se sont tenus côte à côte à travers les hauts et les bas de la vie royale, ont partagé le cliché émouvant juste un jour après avoir été photographiés lors de leur premier engagement royal depuis décembre dans une ferme de Little Stainton, Co Durham.

Le couple a ri alors qu’ils conduisaient des tracteurs et caressaient des animaux dans la ferme familiale, avant de rendre visite à l’organisme de bienfaisance pour les jeunes The Cheesy Waffles Project.

Un nouveau documentaire de la BBC sera diffusé vendredi pour célébrer la journée historique du couple.

Royal Wedding: A Day To Remember proposera une entrevue avec le Dr Rowan Williams, l’ancien archevêque de Canterbury qui a épousé le couple, puis le premier ministre David Cameron.

Le Dr Williams a déclaré: «J’ai vraiment pensé, ‘je suis enfin arrivé’, quand j’ai cédé ma place dans la file d’attente pour la salle de bain à David et Victoria Beckham.

« Je me suis dit: » Je suis arrivé, enfin la célébrité « .»

David Cameron, qui était alors Premier ministre, a déclaré au programme: «Tout avait l’air si parfait.»

Il a ajouté: «Je pense qu’ils ont complètement tenu la promesse qu’ils ont faite de croire au service public.»